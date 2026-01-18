Con final de película, Pulcini (ARG) gana el LAAC 2026

¡Es oficial! Luego de un retraso de más de una hora y media debido a una fuerte neblina que se posó sobre la capital peruana, culminó este domingo la edición 11 del Latin America Amateur Championship (LAAC), y el torneo tiene un nuevo campeón: el Argentino Mateo Pulcini (-5), quien coronó el evento más importante de su vida, uno que lo llevará a participar en tres de los cuatro majors del golf: The Masters (9 al 12 de Abril ,Augusta National), el U.S. Open (18 al 21 de Junio, Shinnecock Hills GC), y The Open Championship, (16 al 19 de julio, Royal Birkdale GC), así como varias exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Mateo se alzó con la victoria tras dos hoyos de desempate contra el venezolano Virgilio Paz Valdés. El arma defensiva de Pulcini fue su putter, pues en la ronda de regulación hizo un putt de más de 5 metros en el hoyo 17 que le preservó el empate. Luego, en el 18 repitió la acción logrando también empatar el hoyo y provocar el playoff. “Agradezco a los fundadores de este evento, al Lima Golf Club, a mis compañeros de equipo y a mi familia y amigos, quienes siempre me ha ayudado a ser mejor”, expresó Mateo en la premiación que fue realizada en el putting green del LGC. Tomas Restrepo (COL) y Erich Fortlage (PAR) empataron en el tercer puesto con -3, seguidos del argentino Segundo Oliva Pinto (-2), y del brasileño Herik Machado (Even). Ahora el torneo tiene 3 ganadores argentinos, 3 chilenos, 2 mexicanos, 2 caimaneses y un costarricense.

Por República Dominicana el único jugador en acción el fin de semana fue Rhadamés Peña quien terminó con score final de 293 golpes (+13), tras rondas de 77, 71, 70 y 75, terminando en el puesto No. 46 del tablero.

La edición 2027 del Latin America Amateur Championship (LAAC) será celebrada en el campo El Camaleón en Mayakoba, Playa del Carmen, México del 14 al 17 de enero del año próximo.