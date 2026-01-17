Peña tuvo con su mejor ronda en LAAC; Segundo Oliva es el nuevo líder

Luego de 54 hoyos jugados en el Latin America Amateur Championship (LAAC), el dominicano Rhadamés Peña tuvo su mejor ronda del torneo, terminando con 70 golpes (Even Par), para colocarse en el puesto 35 en el torneo que se disputa en el Lima Golf Club de la capital peruana. La ronda de Rhadamés contó con 4 birdies, 4 bogeys y 10 pares.

“Pegué muy bien desde el tee. En el inicio de la ronda hice unos birdies porque decidí ser más agresivo que los días previos, pero desafortunadamente hice bogey al 8 y al 9 que era mis últimos hoyos del día. En el 8 hice tres putts y luego en el 9 hice un mal chip, y fueron mis únicos dos errores. La verdad me siento muy contento con mi juego de hoy”, expresó Peña al final de su ronda.

LÍDERES: El torneo tiene un nuevo líder, el argentino Segundo Oliva Pinto (-5), quien con un sólido juego de 7 birdies y 1 bogey sube a la cima del leaderboard, luego de que su compatriota Andy Schonbaum hiciera un doble bogey en el hoyo 18 que provocó un empate en la segunda posición con el brasileño Eduardo Matarazzo (ambos con -4). Empatados en cuarto lugar con -3 aparecen el venezolano Virgilio Paz Valdés, el mexicano Eduardo Derbez, el argentino Mateo Pulcini y el paraguayo Erich Fortlage. El top ten lo conforman además el colombiano Tomás Restrepo (-2), el venezolano Andrés Martínez Benedetti (-1) ,y el boliviano Flavio Sameja (Even).

COBERTURA DE TV: La ronda final del LAAC se puede ver este domingo por ESPN de 11:00 AM a 2:00 PM (12:00 a 3:00 PM, hora local en República Dominicana). Además, todas las rondas se transmiten en vivo en LAACgolf.com.