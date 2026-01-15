La Federación de FootGolf realizará el Dominican Open 2026

La Federación Dominicana de FootGolf presentó el #DominicanaOpen2026, a celebrarse del 5 al 8 de febrero en Guavaberry Country & Club, con la participación de atletas nacionales e internacionales.

La actividad contó con la presencia de Fernando Teruel, viceministro Técnico del Ministerio de Deportes y Recreación.

En representación de la Fuerza Aérea de República Dominicana participó el mayor Kelvin Peña, subdirector de Deportes de la institución.

De igual forma Olived González, gerente del campo de golf de Guavaberry., quien mostró su regocijo por servir de sede al Dominican Open correspondiente a este año.

También participaron en la conferencia de prensa Nathaly González, gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Hodelpa Hospitality; Fernando Name, director de la Federación Mexicana de FootGolf; Daniela Maza Pulido, representante de la Federación Internacional de FootGolf; Carolina Marrera, presidenta de la Federación Dominicana de FootGolf; y Marcelo Correa, gerente deportivo.

El evento reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como destino deportivo internacional, fortaleciendo el desarrollo y la proyección del FootGolf en la región.

Reina un gran entusiasmo entre los amantes de esta apasionante disciplina.

La Federación Dominicana de FootGolf tiene todos los cabos atados para que el Dominican Open se escenifique con el éxito concebido por todos los que de una manera u otra tomarán parte en el mismo.

La presidenta de la Federación Dominicana de FootGolf resaltó la calidad de los jugadores internacionales y nacionales que competirán en la edición del Dominican Open 2026.

Manifestó que el certamen se convertirá, de igual forma, en el punto de encuentros de jugadores y amantes de este novedoso deporte.