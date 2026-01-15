Dominicanos con arranque lento Latin America Amateur Championship

Los primeros 18 hoyos del Latin America Amateur Championship (LAAC) pertenecen al pasado. El evento, que celebra once ediciones y que se juega en Lima Golf Club en la capital peruana, tiene como líderes al argentino Andy Schonbaum y al venezolano Andrés Martínez, ambos empatados con -4. Con su 66 golpes ambos jugadores dejaron temprano sus improntas en el punto más cimero del “major amateur latinoamericano”.

En segundo lugar aparecen empatados con -2 el guatemalteco Gabriel Palacios y el mexicano Carlos Treviño Derbez. Los locales Mauricio Tello y el sub campeón del pasado año, Patrick Sparks, se ubican en el décimo puesto con score de even par del campo.

DOMINCANOS: Este año la selección nacional llevó un buen número de participantes, con 4 criollos en cancha. El más notable del día fue Enrique Valverde (+5), quien ocupa el puesto 50. La ronda de Kike incluyó 2 birdies, 9 pares y 7 bogeys. Luego le sigue Rhadamés Peña con 77 golpes (+7) ubicándose en la posición 66. Juan Cayro Delgado terminó con +9 (puesto 79), y Rodrigo Huerta con +11 en el puesto 81 de la clasificación general.

TEE TIMES: La acción continúa este viernes y los nuestros salen todos por el hoyo 1 en el siguiente orden y horario: Rodrigo Huerta, 7:11, Rhadamés Peña, 7:44, Enrique Valverde, 8:06, y Juan Cayro Delgado, 11:45.

Detrás de los líderes, el tablero muestra los argentinos Leandro Mihaich y Mateo Pulcini, los mexicanos José Antonio Safa y Eduardo Derbez, y el colombiano Carlos Ardila, quienes aparecen con -1, completando el grupo que juega bajo el par del campo.

SEDE 2026: Como es costumbre en el LAAC, el jueves es el día de anuncio de la próxima sede del evento, y los organizadores del torneo informaron que el torneo regresa a México (El Camaleón Golf Course en Mayakoba). La información fue ofrecida por Fred Ridley (The Masters Tournament), Mike Whan (USGA), y Martin Hattrell (R&A), en rueda de prensa efectuada en el centro de prensa del torneo, con la presencia de decenas de periodistas de toda Latinoamérica.

El torneo lo pueden ver por ESPN, hoy de 2:00 a 5:00 PM, y sábado y domingo de 11:00 AM a 2:00 PM. Además, todas las rondas se transmiten en vivo en LAACgolf.com.