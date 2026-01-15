Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Dominicanos con arranque lento Latin America Amateur Championship

El argentino Andy Schonbaum y al venezolano Andrés Martínez dominan tras primera ronda del LAAC

Enrique Valverde fue el jugador más notable por la selección dominicana tras la primera ronda del LAAC. (Foto cortesía prensa LAAC).

Félix OlivoLima, Perú

Los primeros 18 hoyos del Latin America Amateur Championship (LAAC) pertenecen al pasado. El evento, que celebra once ediciones y que se juega en Lima Golf Club en la capital peruana, tiene como líderes al argentino Andy Schonbaum y al venezolano Andrés Martínez, ambos empatados con -4. Con su 66 golpes ambos jugadores dejaron temprano sus improntas en el punto más cimero del “major amateur latinoamericano”. 

En segundo lugar aparecen empatados con -2 el guatemalteco Gabriel Palacios y el mexicano Carlos Treviño Derbez. Los locales Mauricio Tello y el sub campeón del pasado año, Patrick Sparks, se ubican en el décimo puesto con score de even par del campo.

DOMINCANOS: Este año la selección nacional llevó un buen número de participantes, con 4 criollos en cancha. El más notable del día fue Enrique Valverde (+5), quien ocupa el puesto 50. La ronda de Kike incluyó 2 birdies, 9 pares y 7 bogeys. Luego le sigue Rhadamés Peña con 77 golpes (+7) ubicándose en la posición 66. Juan Cayro Delgado terminó con +9 (puesto 79), y Rodrigo Huerta con +11 en el puesto 81 de la clasificación general.

TEE TIMES: La acción continúa este viernes y los nuestros salen todos por el hoyo 1 en el siguiente orden y horario: Rodrigo Huerta, 7:11, Rhadamés Peña, 7:44, Enrique Valverde, 8:06, y Juan Cayro Delgado, 11:45.

Detrás de los líderes, el tablero muestra los argentinos Leandro Mihaich y Mateo Pulcini, los mexicanos José Antonio Safa y Eduardo Derbez, y el colombiano Carlos Ardila, quienes aparecen con -1, completando el grupo que juega bajo el par del campo.

SEDE 2026: Como es costumbre en el LAAC, el jueves es el día de anuncio de la próxima sede del evento, y los organizadores del torneo informaron que el torneo regresa a México (El Camaleón Golf Course en Mayakoba). La información fue ofrecida por Fred Ridley (The Masters Tournament), Mike Whan (USGA), y Martin Hattrell (R&A), en rueda de prensa efectuada en el centro de prensa del torneo, con la presencia de decenas de periodistas de toda Latinoamérica.

El torneo lo pueden ver por ESPN, hoy de 2:00 a 5:00 PM, y sábado y domingo de 11:00 AM a 2:00 PM. Además, todas las rondas se transmiten en vivo en LAACgolf.com.

