El LAAC 2026 aterriza en Perú en el Lima Golf Club

(*) El evento, tras una larga espera que empezó en 2020, finalmente llega a la capital peruana.

Delegación dominicana en el LAAC. Desde la izquierda, Juan Cayro Delgado, Rodrigo Huerta, Rhadamés Peña y Enrique Valverde en el Lima Golf Club, ubicado en el centro de la capital peruana.

Félix OlivoLima, Perú

Hola Fiebruses. El Latin America Amateur Championship (LAAC) llega al Lima Golf Club tras su posposición en 2021 debido a la pandemia del COVID 19, haciendo realidad el sueño de sus directivos y de todo el golf amateur del hemisferio. Con diez ediciones celebradas (Argentina-2015, R.D-2016, Panamá-2017, Chile-2018, R.D.-2019, México-2020, R.D.-2022, Puerto Rico-2023, Panamá-2024, y Argentina-2025), esta semana los mejores jugadores amateurs del continente correrán las cortinas del evento que es organizado por sus tres fundadores, The R&A, The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament, para competir en el Lima Golf Club, un campo fundado en 1924 que ha sido sede de los principales torneos de Sudamérica y que fue rediseñado por la firma Mackenzie & Ebert en 2018. El LGC es un par 70 de 6,804 yardas de estilo “Parkland” (construido semejante a los parques de ciudades con abundantes árboles, hierba exuberante, bunkers, estanques, ondulaciones y fairways planos). Anoche fue la inauguración y hoy inicia el evento que otorga tres extraordinarios premios: un cupo en The Masters (9 al 12 de Abril ,Augusta National), al U.S. Open (18 al 21 de Junio, Shinnecock Hills GC), y uno a The Open (16 al 19 de julio, Royal Birkdale GC), así como varias exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Dominicanos: Este año la delegación criolla consta de 4 jugadores y es comandada (en términos de veteranía) por el experimentado Rhadamés Peña quien ha participado ocho veces en el evento (2016, 18’, 19’ 20, 22’, 23’, 24’ y 25’), junto a Enrique Valverde (17, 18’, 19’ 20’ y 22’), Juan Cayro Delgado (19’, 20’ 22’ y 23’), y Rodrigo Huerta (24’ y 25’). Ojalá la experiencia se imponga en esta edición y podamos ver a uno de los nuestros triunfar en el torneo más importante del golf amateur latinoamericano.

TEE TIMES: Yayo sale hoy a las 7AM por el 10 y mañana a las 11:45 por el 1. Rodrigo sale por el 10 a las 11:56, y el viernes a las 7:11 por el 1. Rhadamés va por el 10 a las 12:29 hoy, y mañana a las 7:44 por el 1, y Enrique verá acción hoy por el 10 a las 12:51, y el viernes sale a las 8:06 por el 1.

Vista aérea del Lima Golf Club.

Cobertura: La onceava edición del torneo tiene una cobertura televisiva que llegará a seis continentes y a millones de hogares en todo el mundo. Lo pueden seguir online en la página oficial www.LAACgolf.com o por las redes sociales @LAACgolf. La transmisión de TV será de tres horas diarias de cobertura en vivo los cuatro días de competencia (2-5 p.m. hora local el Jueves y Viernes, y 11 a.m. - 2 p.m. hora local Sábado y Domingo. El equipo de comentaristas lo integra Rich Lerner, Andy North, Steve Burkowski, Emilia Doran y John Sutcliffe. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento para A.L. y EEUU, así como Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), SPOTV (Sudeste Asiático), y Sky Sports (Reino Unido), y SuperSport (África) para el resto del mundo. Para ver el leaderboard, visiten la web www.laacgolf.com

Más del LAAC: * Anoche fue la inauguración del evento, y como siempre la organización realiza un acto a la altura del torneo. * Hoy a las 11:00 AM se anuncia la sede 2027. * En el evento hay 29 países representados. * Por la prensa del país soy el único cubriendo el LAAC, continuando la saga que ostento con mi gran amigo Estaban Galván (MEX) como los únicos periodistas que hemos asistido a las 11 ediciones del torneo, lo cual me llena de alegría y orgullo. Agradezco a la organización la invitación cada año. Estaré realizando envíos diarios a este y otros medios, así como post en nuestras redes sociales y en la web www.fiebredegolf.com. Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).

Félix Olivo

