El LAAC 2026 aterriza en Perú en el Lima Golf Club

Hola Fiebruses. El Latin America Amateur Championship (LAAC) llega al Lima Golf Club tras su posposición en 2021 debido a la pandemia del COVID 19, haciendo realidad el sueño de sus directivos y de todo el golf amateur del hemisferio. Con diez ediciones celebradas (Argentina-2015, R.D-2016, Panamá-2017, Chile-2018, R.D.-2019, México-2020, R.D.-2022, Puerto Rico-2023, Panamá-2024, y Argentina-2025), esta semana los mejores jugadores amateurs del continente correrán las cortinas del evento que es organizado por sus tres fundadores, The R&A, The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament, para competir en el Lima Golf Club, un campo fundado en 1924 que ha sido sede de los principales torneos de Sudamérica y que fue rediseñado por la firma Mackenzie & Ebert en 2018. El LGC es un par 70 de 6,804 yardas de estilo “Parkland” (construido semejante a los parques de ciudades con abundantes árboles, hierba exuberante, bunkers, estanques, ondulaciones y fairways planos). Anoche fue la inauguración y hoy inicia el evento que otorga tres extraordinarios premios: un cupo en The Masters (9 al 12 de Abril ,Augusta National), al U.S. Open (18 al 21 de Junio, Shinnecock Hills GC), y uno a The Open (16 al 19 de julio, Royal Birkdale GC), así como varias exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Dominicanos: Este año la delegación criolla consta de 4 jugadores y es comandada (en términos de veteranía) por el experimentado Rhadamés Peña quien ha participado ocho veces en el evento (2016, 18’, 19’ 20, 22’, 23’, 24’ y 25’), junto a Enrique Valverde (17, 18’, 19’ 20’ y 22’), Juan Cayro Delgado (19’, 20’ 22’ y 23’), y Rodrigo Huerta (24’ y 25’). Ojalá la experiencia se imponga en esta edición y podamos ver a uno de los nuestros triunfar en el torneo más importante del golf amateur latinoamericano.

TEE TIMES: Yayo sale hoy a las 7AM por el 10 y mañana a las 11:45 por el 1. Rodrigo sale por el 10 a las 11:56, y el viernes a las 7:11 por el 1. Rhadamés va por el 10 a las 12:29 hoy, y mañana a las 7:44 por el 1, y Enrique verá acción hoy por el 10 a las 12:51, y el viernes sale a las 8:06 por el 1.

Vista aérea del Lima Golf Club.

Cobertura: La onceava edición del torneo tiene una cobertura televisiva que llegará a seis continentes y a millones de hogares en todo el mundo. Lo pueden seguir online en la página oficial www.LAACgolf.com o por las redes sociales @LAACgolf. La transmisión de TV será de tres horas diarias de cobertura en vivo los cuatro días de competencia (2-5 p.m. hora local el Jueves y Viernes, y 11 a.m. - 2 p.m. hora local Sábado y Domingo. El equipo de comentaristas lo integra Rich Lerner, Andy North, Steve Burkowski, Emilia Doran y John Sutcliffe. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento para A.L. y EEUU, así como Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), SPOTV (Sudeste Asiático), y Sky Sports (Reino Unido), y SuperSport (África) para el resto del mundo. Para ver el leaderboard, visiten la web www.laacgolf.com

Más del LAAC: * Anoche fue la inauguración del evento, y como siempre la organización realiza un acto a la altura del torneo. * Hoy a las 11:00 AM se anuncia la sede 2027. * En el evento hay 29 países representados. * Por la prensa del país soy el único cubriendo el LAAC, continuando la saga que ostento con mi gran amigo Estaban Galván (MEX) como los únicos periodistas que hemos asistido a las 11 ediciones del torneo, lo cual me llena de alegría y orgullo. Agradezco a la organización la invitación cada año. Estaré realizando envíos diarios a este y otros medios, así como post en nuestras redes sociales y en la web www.fiebredegolf.com. Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).