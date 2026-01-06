Eladio Polanco gana torneo de golf en Punta Cana

El golfista Ramón Eladio Polanco se llevó los máximos honores de la edición XVI del Tomás Mercedes Birthday Tournament, evento celebrado el fin de semana en el campo Punta Blanca Golf and Beach Club, en Punta Cana, donde tomaron parte 132 jugadores de todo el país.

Ramón Eladio Polanco ganó el evento con el mejor score bruto.

Como cada año el Tomás Mercedes Birthday Tournament concita la atención de los golfistas, amigos y familiares, donde la única intención es disfrutar un día de golf con los allegados del también director de golf de Punta Blanca Golf and Beach Club.

Mercedes agradeció el gesto de las personas que se involucraron en la justa, entre ellos los golfistas, compañeros de trabajo, familiares y hasta la prensa. “Nos vemos en el 2026”, aseguró Mercedes, emocionado por el apoyo a su ya clásico Tomás Mercedes Birthday Tournament.

“Gracias a todos los presentes, es honor que den cita como cada año a este evento, que no solo es un evento, es un encuentro con grandes amigos”, manifestó el homenajeado.

El torneo, que se jugó en formato Stableford, contó nuevamente con la dirección técnica y reglas de William Melo y Joaquín Montero (Quino). Angelina Taveras fue la coordinadora del protocolo de la actividad.

aquí los ganadores por categoría

Categoría A

1er. Lugar Bruto: Ramón Eladio Polanco

1er. Lugar Neto: George Veras

2do. Lugar Neto: Rodrigo Santana

3er. Lugar Neto: Enrique Rodríguez

Categoría B

1er. Lugar Bruto: Juan Isidro García

1er. Lugar Neto: Pedro Vizcaino

2do. Lugar Neto: Ramón Almonte

3er. Lugar Neto: Igor Komnatnyi

Categoría C

1er. Lugar Bruto: Manuel Pacheco

1er. Lugar Neto: Jhoenmy Pérez

2do. Lugar Neto: Fernando Placeres

3er. Lugar Neto: Julián Rodríguez

Categoría Damas

1er. Lugar Bruto: Ekaterina Ryasentseva

1er. Lugar Neto: Juddy Kim

2do. Lugar Neto: Rosanna García

3er. Lugar Neto: Manon Rousseau

premios especiales

Drive más Preciso: Saul Mota hoyo 4

Long Drive: Juan Tomas Richiez hoyo 112

Acercamiento hoyo 2: Juan Isidro García

Acercamiento hoyo 6: Volker Schmidt

Acercamiento hoyo 11: Freddy Gómez

Acercamiento hoyo 13: Juan Isidro García

Acercamiento hoyo 15: Vicente Cruz