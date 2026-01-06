golf
Eladio Polanco gana torneo de golf en Punta Cana
Se llevó los máximos honores de la edición XVI del Tomás Mercedes Birthday Tournament.
El golfista Ramón Eladio Polanco se llevó los máximos honores de la edición XVI del Tomás Mercedes Birthday Tournament, evento celebrado el fin de semana en el campo Punta Blanca Golf and Beach Club, en Punta Cana, donde tomaron parte 132 jugadores de todo el país.
Ramón Eladio Polanco ganó el evento con el mejor score bruto.
Como cada año el Tomás Mercedes Birthday Tournament concita la atención de los golfistas, amigos y familiares, donde la única intención es disfrutar un día de golf con los allegados del también director de golf de Punta Blanca Golf and Beach Club.
Mercedes agradeció el gesto de las personas que se involucraron en la justa, entre ellos los golfistas, compañeros de trabajo, familiares y hasta la prensa. “Nos vemos en el 2026”, aseguró Mercedes, emocionado por el apoyo a su ya clásico Tomás Mercedes Birthday Tournament.
“Gracias a todos los presentes, es honor que den cita como cada año a este evento, que no solo es un evento, es un encuentro con grandes amigos”, manifestó el homenajeado.
El torneo, que se jugó en formato Stableford, contó nuevamente con la dirección técnica y reglas de William Melo y Joaquín Montero (Quino). Angelina Taveras fue la coordinadora del protocolo de la actividad.
aquí los ganadores por categoría
Categoría A
1er. Lugar Bruto: Ramón Eladio Polanco
1er. Lugar Neto: George Veras
2do. Lugar Neto: Rodrigo Santana
3er. Lugar Neto: Enrique Rodríguez
Categoría B
1er. Lugar Bruto: Juan Isidro García
1er. Lugar Neto: Pedro Vizcaino
2do. Lugar Neto: Ramón Almonte
3er. Lugar Neto: Igor Komnatnyi
Categoría C
1er. Lugar Bruto: Manuel Pacheco
1er. Lugar Neto: Jhoenmy Pérez
2do. Lugar Neto: Fernando Placeres
3er. Lugar Neto: Julián Rodríguez
Categoría Damas
1er. Lugar Bruto: Ekaterina Ryasentseva
1er. Lugar Neto: Juddy Kim
2do. Lugar Neto: Rosanna García
3er. Lugar Neto: Manon Rousseau
premios especiales
Drive más Preciso: Saul Mota hoyo 4
Long Drive: Juan Tomas Richiez hoyo 112
Acercamiento hoyo 2: Juan Isidro García
Acercamiento hoyo 6: Volker Schmidt
Acercamiento hoyo 11: Freddy Gómez
Acercamiento hoyo 13: Juan Isidro García
Acercamiento hoyo 15: Vicente Cruz