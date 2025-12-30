Los 5 eventos nacionales más relevantes del golf en 2025

Hola Fiebruses. Como cada año les traigo los que para este servidor fueron los eventos más importantes de este año. Arrancamos:

1- Corales Puntacana Championship. De nuevo en el puesto número uno por la importancia que reviste. Tener una parada del PGA Tour en el país es un orgullo, y destaco el aporte inconmensurable del Grupo Puntacana a la economía, al turismo y a la promoción del país como destino de golf mundial. Queda aún un año de contrato y ojalá sea renovado, pues esperamos el Corales con ansias, el cual este año cambia de fecha y va del 16 al 20 de Julio (simultaneo a The Open Championship).

2- XII Torneo BM Cargo. Este año el 12vo. Torneo BM Cargo sentó precedentes con la adición de una ronda más el día miércoles elevando a 424 jugadores la participación total. Esta edición marcó la celebración de los 30 años de la marca con 4 días de competencia, actividades sociales y espectaculares presentaciones artísticas, teniendo de nuevo como escenario el majestuoso Punta Espada en Cap Cana, y el regreso de las actividades nocturnas a Los Establos. El jueves en el “hospitality” los presentes disfrutaron de la actuación de Eddy Herrera, el viernes el público disfrutó de la actuación de Ilegales y del sonero Víctor Manuelle, y para el cierre, Yiyo Sarante inició la noche que cerró con la gran descarga musical de Wisin y un gran repertorio que “encendió la pista”. Un gran show de drones, la entrega de los fondos generados (RD$7,572,860) a las Fundaciones Junior Achievement Dominicana, Transformando Vidas para el Futuro, Proyecto ELA, y De Blanck, y las rifas especiales, completaron una noche inolvidable.

3- Campeonatos Nacionales. FEDOGOLF de nuevo se las trae con el evento competitivo más importante a nivel local, que este año fueron dedicados al gran Rafael Canario. Los campeonatos se han convertido en una de las grandes citas del golf nacional, y sin lugar a quizás en uno de los eventos competitivos más valorados por todos. Definitivamente saberte campeón nacional tiene un sabor diferente, y este año no fue la excepción.

4- DR Open Amateur. Celebrado hace dos meses, el evento trae cada año más de doscientos golfistas de más de 15 países que vienen a disfrutar de un gran programa que incluye cenas, fiestas, varias rondas de golf y un cierre épico y único en el que se respira la competencia y la amistad como solo el golf puede ofrecer. Casa de Campo fue de nuevo el huésped del torneo siendo pieza clave para que el DR Open Amateur quede por todo lo alto, pues las condiciones de sus campos, su staff de trabajo, la hotelería, y la gastronomía se lucen y nos hacen quedar bien ante todos (los participantes extrañaron el Diente, pero estaba en remodelación).

5- Tour Canita. Este año el único tour de profesionales y amateurs del país siguió creciendo, ofreciendo una competencia a un nivel mucho más alto, todos detrás del gen premio, que es nada más y nada menos que un puesto en el Corales Puntacana Championship. Nada mal.

Menciones especiales: Aunque no estuve en algunos de los siguientes torneos, hago mis valoraciones según los reportes que me llegaron: el MITRE estuvo súper (Beto Cuevas en escena, incluido). El Golf View “rompió” y el ADOZONA Business and Golf también sigue construyendo su legado. Constru-Network Golf Tour, ACOPROVI, Torneo PQ, Kid’s Hope, Invitacional Punta Blanca, FEDE Cup, Torneo Rubiera, Cap Cana Golf Cup, y el ADOCOSE también fueron exitosos y apreciados por los participantes. El regreso de la Copa Corrie a Cap Cana también fue espectacular, y finalmente, y aunque se “vea feo”, debo colocar aquí nuestro Fiebre de Golf Open celebrado en el Dye Fore GC, pues a juzgar por los comentarios, los Fiebruses lo pasaron “mortal”. Por cierto, hoy llego a los 60 añitos, así que felicítenme, jajajajaja. ¡¡Que tengan un gran 2026!! (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).