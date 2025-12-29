Tiger Woods cumple 50 años y las leyendas del golf pueden identificarse con él

Habla con cualquier golfista que haya jugado contra Tiger Woods y seguro que habrá al menos una historia sobre un golpe tan sublime que estaban seguros de que no podría ser realizado por ellos ni por nadie más.

Él era simplemente diferente. Mejor.

“Este es un conjunto de habilidades que no tengo”, señaló en el TPC Sugarloaf llevó a Stewart Cink. Padraig Harrington una vez vio a Woods hacer un golpe de ocho hierros tan majestuoso en Firestone que se le metió en la cabeza y llevó al irlandés a hacer un triple bogey.

Nick Price jugó las dos primeras rondas con Woods en St. Andrews en el Abierto Británico de 2000 y sintió que el torneo ya había terminado. Mark O’Meara jugó una ronda de práctica con él en Pebble Beach antes del Abierto de Estados Unidos de 2000 y le dijo a su esposa antes de que comenzara el campeonato: “Tiger va a ganar. Y no solo va a ganar, va a arrasar con el campo”. Woods ganó por 15.

Durante todos esos años, tantos grandes del juego nunca pudieron relacionarse con Woods. Y ahora, finalmente, pueden.

Ni siquiera Woods puede vencer al tiempo. Cumple 50 años el martes.

Es un hito para cualquiera, pero es diferente en el golf porque el deporte se puede jugar bien después de la edad en que los atletas se han retirado hace tiempo en otros deportes. Phil Mickelson ganó un major a los 50. Jack Nicklaus hizo una carga temprana el domingo en el Masters cuando tenía 58.

Con Woods, es complicado.

Ahora es elegible para el PGA Tour Champions de 50 años o más. También ha tenido más cirugías que los 15 majors que ganó. Este es el primer año en que no jugó un solo torneo, resultado de un tendón de Aquiles roto en marzo y una séptima cirugía de espalda en septiembre.

“Probablemente voy a jugar 25 eventos en ambos tours y creo que eso debería cubrir la mayor parte del año, ¿verdad?” bromeó Woods en las BaHamás cuando se le preguntó sobre cumplir 50 años.

Ganó el Abierto de Estados Unidos solo ocho días antes de una cirugía reconstructiva en su rodilla izquierda. Ganó el Masters dos años después de una cirugía para fusionar su espalda baja. Pero no ha sido el mismo desde ese accidente automovilístico en Los Ángeles en 2021. Woods ha jugado 11 veces en las últimas cinco temporadas, terminó solo cuatro de esos torneos y no ha estado más cerca de 16 golpes del ganador.

“Me gustaría volver a simplemente jugar golf de nuevo”, dijo Woods.

Y así, esta celebración se trata más de mirar hacia atrás que hacia adelante.

“Creo que es una leyenda en proceso”, dijo Els. “Tiene 24 años. Probablemente será más grande que Elvis cuando llegue a los 40".

Eso está en debate, por supuesto. Lo innegable es el impacto que Woods ha dejado en el golf.

La popularidad se disparó al igual que el dinero de los premios. Woods hizo que el golf se viera diferente y lo hizo genial. Y quizás su mayor legado es que entrenó sin querer a una generación de jugadores que querían ser como él. Scottie Scheffler dijo que nada lo inspiró más que ver la intensidad de Woods cuando estaba fuera de contienda en el Masters de 2020. Woods hizo un diez en el hoyo 12 y siguió con cinco birdies en sus últimos seis hoyos. Terminó empatado en el puesto 38.

“Tiger era simplemente diferente en la forma en que abordaba cada golpe. Era como si fuera el último golpe que iba a dar”, dijo Scheffler. Fue la única vez que jugaron juntos. Scheffler ahora está a punto de cumplir tres años como número uno del mundo, el período más largo desde Woods.

Pero todo comenzó con ese conjunto de habilidades como ningún otro.

“Es el único tipo que he conocido que continuamente superó las expectativas”, dijo Tom Lehman. “No importa cuánto le exigieras, encontraba una manera de superarlas”.

Lehman recuerda un momento en el Memorial en el hoyo 17, un green tan duro como una roca que parecía imposible acercarse. Lehman golpeó un cinco hierros tan alto y lejos como pudo y se alegró de verlo rodar a 25 pies del hoyo.

Woods tenía el Grand Slam de carrera a los 24 años, el más joven de todos. Tenía 50 victorias en todo el mundo y diez majors antes de cumplir 30.

No fue tan fácil como podía parecer. El difunto Dan Jenkins dijo una vez cuando Woods estaba en su mejor forma: “Solo dos cosas pueden detener a Tiger: una lesión o un mal matrimonio”. Resultó ser ambas. Su camino se descarriló a finales de 2009 por revelaciones de múltiples aventuras extramatrimoniales, y las lesiones siguieron acumulándose. Aún así, logró volver al número uno del mundo en 2013 y llevó su cuenta de victorias en el PGA Tour a 82, empatado con Sam Snead.

“Si nunca se hubiera lesionado, tendría 25 majors y 125 victorias”, dijo Fred Couples.

Matt Kuchar lo vio de manera diferente. Sintió que las lesiones contribuyeron a la leyenda de Woods, particularmente esa victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2008 en Torrey Pines.

Woods jugó esa semana con ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda y dos fracturas por estrés en su pierna izquierda. A menudo se pasa por alto que Woods no había caminado 18 hoyos desde el Masters hasta la primera ronda en Torrey Pines.

“El legado es más grande debido a las lesiones”, dijo Kuchar. “Lo que hizo en Torrey Pines, lo que hizo en el Masters de 2019 es algo así como Hogan. En algún momento, yo, como la mayoría de todos, lo descarté. Y luego gana de nuevo”.

Woods se mantiene bastante ocupado fuera del campo. Fue nombrado miembro de la junta de políticas del PGA Tour sin límite de mandato en 2023 mientras el tour estaba en medio de su batalla con el LIV Golf financiado por Arabia Saudí. Ahora encabeza el Comité de Competencia Futura encargado de remodelar el modelo del tour.

La siguiente pregunta es cuándo —y dónde— jugará. Woods es el único jugador que ha ganado el U.S. Junior Amateur, el U.S. Amateur y el U.S. Open. El U.S. Senior Open se llevará a cabo en Scioto, el campo de Ohio donde Jack Nicklaus aprendió a jugar.

Abril en Augusta no es lo mismo sin Woods. Estableció el récord del Masters en 2024 al pasar el corte por vigésima cuarta vez consecutiva. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más?

“La gente quiere verlo”, dijo Kuchar. “Y si hace 76, la gente todavía quiere verlo. Es único en nuestro deporte”.