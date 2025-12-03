Realizarán un torneo intercolegial de golf

Con la participación de más de 20 centros educativos y más de 100 jóvenes golfistas, la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunciaron la celebración del III Torneo Intercolegial, evento presentado por Mastercard Banreservas, cuyo apoyo ha sido clave para fortalecer el desarrollo del golf escolar en el país.

La competencia se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre en las instalaciones del Guavaberry Golf & Country Club, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís.

“Este torneo es mucho más que una competencia: es donde sembramos las raíces del golf en nuestros jóvenes. Cada niño que entra al campo descubre un deporte que forma disciplina, carácter y valores que les acompañarán toda la vida”, expresó Enrique Valverde, presidente de Fedogolf. “Agradecemos a Mastercard Banreservas por respaldar esta visión y por apoyar iniciativas que promueven valores y disciplina entre nuestros estudiantes”, agregó.

El evento se disputará en las categorías U6, U8, U10, U13, U15 y U18, tanto en masculino como en femenino.

La primera edición del Torneo Intercolegial fue conquistada por Mindfull Community School, teniendo al Carol Morgan School como subcampeón.

En la edición 2024, Cap Cana Heritage School se alzó con el título, seguido del Saint George School en la segunda posición.

“Cada edición de este torneo fortalece la base de nuestro deporte y garantiza que las futuras generaciones encuentren en el golf una herramienta de crecimiento integral, tanto académico como humano”, añadió Valverde.