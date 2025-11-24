Domenico Geminiani gana la tercera parada del Tour Canita-Banreservas

El golfista profesional Domenico Geminiani se coronó campeón de la tercera parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en La Cana Golf Course, de Punta Cana.

Para Geminiani es la segunda parada que gana de la temporada; consiguió la primera en septiembre. Esta se alzó con score de 67+70+66, para terminar con 203 golpes, -13 bajo el par de la cancha.

En el segundo lugar quedó Willy Pumarol, del programa Creso, con 209 golpes, y tarjetas de 68+69 y 72; Alejandro Garmendia con dos palos más terminó tercero, firmando 67+72+72.

Cabe recordar que Manuel Torres ganó la segunda parada del torneo.

La cuarta parada del evento que es en pareja, será celebrada del 12 al 14 de diciembre en The Links, en Casa de Campo.

El torneo tiene la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y contó con el patrocinio de Mastercard Banreservas, Puntacana Resort And Club, Olsa, Wendys, Fiduciara Reservas, Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Mitre, Pizza Hut, Chilis, Hartemania, Airport Team Solution, Cerveza Canita, Fedogolf y TIMM.

En la categoría senior, el veterano Juan Campusano se coronó con 136 golpes en dos rondas, Cledy Córdoba, con 141 y Marcell Olivares con 143, le escoltaron.

En la Mid-Amateur, Francisco Suarez se llevó los máximos honores, con puntaje de 158 golpes en dos rondas; Michael Cruz y Drew Kirchhofer, llegaron en segundo y tercer puesto, acumulando 164 y 173, respectivamente.