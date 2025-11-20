Shanel Rodríguez se une al equipo de golf de la Universidad Palm Beach Atlantic

La portento golfista dominicana Shanel Rodríguez se unió al equipo de golf de la Universidad Palm Beach Atlantic.

Rodríguez, quien el año pasado ganó la categoría en femenino como Golfista del Año del Santo Domingo Country Club, viene de jugar grandes torneos, entre ellos el 11avo Torneo Interasociaciones de Fedogolf, representando al equipo de Agopro.

Shanel, una destacada golfista del Tour Nacional Juvenil de la Federación Dominicana de Golf, que por su empeño, tenacidad y el enfoque determinante con que se ha dedicado a este deporte, logró un peldaño más en su joven carrera.

“Hoy, estoy realmente emocionada de ver cómo Dios ha estado trabajando en mi vida. Le estoy agradecida por abrirme las puertas para unirme al equipo de golf femenino en la Universidad de Palm Beach Atlantic – el equipo de golf femenino PBA Sailfish-. Sé que este nuevo capítulo será una tremenda bendición, traerá crecimiento, aprendizaje y desarrollo en todas las áreas: atlético, académico y espiritual”, expresó la golfista Rodríguez, quien ganó el primer lugar femenino y juvenil, Categoría A Damas en la Copa Presidente del Santo Domingo Country Club.

“Gracias a todos los que me habéis apoyado; habéis sido fundamentales para mi crecimiento y desarrollo”, añadió Rodríguez, quien inició sus andanzas en el golf, en el Tour Juvenil de Fedogolf.

Hace un par de semanas, Shanel se quedó con el segundo lugar del Hurricane Junior Golf Tour, en Eagle Creek Golf Club, Orlando, Florida, Estados Unidos.

En mayo del presente año, Shanel dominó la parada final del Tour Juvenil, previo a los Campeonatos Nacionales Juveniles, con tarjetas de 78-83, para quedarse con la categoría U18.

Shanel, con tan solo 17 años, ha representado al país en más de diez torneos de renombre, tales como el Caribbean Amateurs Junior Championship Isla Caimán, el Caribbean Amateurs Junior Championship Jamaica, el PGA Junior Open y el prestigioso Under Armour World Golf Championship, entre otros.