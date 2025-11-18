Los criollos y los torneos: cuento de nunca acabar

Hola Fiebruses. Odio ser reiterativo en mis escritos, pero ante la realidad que nos da en la cara, debo referirme de nuevo a la forma en que muchos asumen su participación en los distintos eventos que se suceden en toda la geografía nacional. Como todos saben, en cada evento hay dos partes: el comité que pone en marcha la competencia, y los jugadores. Al parecer, el rol de cada uno, o no está definido, o “se hacen los locos”. Paso a explicar. Basado en mi experiencia, creo que a veces el hecho de que una persona paga un fee por participar en un evento, entiende que tiene el derecho y licencia para llevarse el mundo por delante, y lo primero que hace cualquier “Juan de los Palotes” es criticar las reglas que impone un evento como norma de competencia. El comité es el único organismo encargado de velar por el cumplimiento de las reglas establecidas, y por poner en juego reglas complementarias que rigen la competencia (mejor conocidas como reglas locales). Esas reglas son las que deben llevarse, y entiendo es que si usted no está de acuerdo con ellas, simplemente, no juegue el torneo. Así de sencillo. De cada 10 reclamos de jugadores que entienden que ganaron y que solicitan un chequeo de sus tarjetas, diez se van “con el rabo entre las piernas”. O sumaron mal, o calcularon mal los puntos, o firmaron su tarjeta con scores mal escritos (en el hoyo 4 yo no hice 5, sino 4). A todos les recuerdo que si usted firma y entrega una tarjeta a la mesa de cómputos, y se comprueba que la tarjeta tiene errores de score, el DQ es automático. No vale que busque a la persona que le llevaba el score para que testifique. Chequee y lea bien antes de firmar y de completar la entrega en la mesa, porque las reglas del golf son muy claras al respecto. Lo otro que no hacen, es leer. Por favor, lean las reglas que se colocan en sus carritos, y vean cual fue la fecha del corte de su hándicap, las condiciones de competencia, las bases de salida, reglas de excepción, etc. TODO está allí, y de por Dios, no quieran pretender que las reglas son un traje hecho a su medida. Las reglas son para todos, incluyéndolo. Si los par tres son largos, porque (para su beneficio), las empresas colocan valiosos artículos para premios de hoyo en uno y deben asegurarlos con la restricción de una distancia mínima establecida, eso regla conocida. Pero no. Vienen con quejas cual niñitos que le quitaron un dulce. JUEGUEN GOLF……no “J tanto la paciencia”, que se ven feos y quedan mal, porque las condiciones imperantes en los eventos no son individuales, son para todos, y lo que es igual no es ventaja. Finalmente, señores, hagan sus reclamos con respeto en cualquier mesa de registro o de scoring. No entiendan que porque pagó un evento tienen el derecho de atropellar sin necesidad. Los que trabajamos torneos somos humanos, y así como damos respeto, así mismo lo exigimos. Para cerrar, cito: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Ah, y si no le gustó este artículo, o se siente aludido, no me lea. Me importa poco, pues los justos y educados somos más, y “má’ pa’lante vive gente”. Hasta el próximo miércoles, Fiebruses. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.