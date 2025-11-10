Equipo Interior gana la Copa Corrie de Golf 2025 en Cap Cana

El equipo Interior se coronó campeón de la Copa Corrie de Golf 2025, celebrada en el espectacular campo de golf Punta Espada, en Cap Cana, al superar al equipo de la Capital con marcador final de 13.5 puntos contra 10.5.

El conjunto vencedor, capitaneado por Manuel Luna, aseguró el título gracias a un emocionante cierre protagonizado por Fabio Balbuena, quien consiguió un sólido par en el hoyo 18 para vencer a Edgar Alma en la partida individual que selló la victoria definitiva.

La tradicional competencia, que enfrenta a los 12 mejores golfistas de la Capital contra los 12 mejores del Interior del país, se desarrolló durante tres días de intensas rondas en formato Fourball (mejor bola), Foursome (alternado) e Individual, demostrando el alto nivel competitivo del golf dominicano.

En la jornada inaugural, ambos equipos empataron 3-3 bajo la modalidad Fourball. En la segunda ronda, el equipo del Interior tomó ventaja con un 3.5 a 2.5 en los Foursomes, y finalmente, en los duelos individuales del domingo, consolidó su triunfo con marcador de 7 a 5, asegurando el acumulado de 13.5 a 10.5.

Entre los jugadores más destacados del equipo campeón sobresalieron Rhadamés Peña, Óscar Sánchez y David James, quienes ganaron sus tres partidas. Por su parte, en el equipo de la Capital —capitaneado por Carlos Hoyo— el juvenil Santino Doglioli fue la gran revelación al sumar también tres victorias individuales.

El equipo campeón del Interior lo completaron Juan Carlos Perrelló, Julio Santos, Taylor Kuehn, Hiram Silfa, Marcel Olivares, Rodrigo Huertas, Robert Birtel y Marcos Polnaco.

Esta fue la décimo novena edición de la Copa Corrie que se consolida como el evento de golf local de más alta competitividad.

El evento contó con el apoyo de Cap Cana y el respaldo técnico de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf). El saque de honor estuvo a cargo de Brenda Corrie, hija de don Jack Corrie, fundador del torneo, acompañada por sus hijos Rachel Khuen y Taylor Khuen, quienes representaron a la nueva generación de la familia Corrie en este emotivo homenaje.