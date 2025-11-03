Waldo Aguasvivas conquista tercera parada Tour Juvenil; firma rondas récord de 69 y 68

Con dos tarjetas bajo par históricas para su carrera (69 el sábado y 68 el Domingo), Waldo Aguasvivas Arias se coronó campeón de la tercera parada del Tour Nacional Juvenil 2025–26 en el Playa Dorada Golf Course, celebrada este fin de semana.

Aguasvivas rompió su marca personal en días consecutivos y selló el triunfo con su mejor vuelta en competencia el domingo, pese a la lluvia. En damas, Sara Sabillón fue la mejor al anotar 88 y 73. Sabillón inició en el tour en la categoría U10 y desde entonces se ha mantenido compitiendo año tras año en el tour y trabajando en mejorar su técnica y nivel de juego.

Esta fue la tercera parada del Tour Nacional de Golf Juvenil, cuya sede elegida fue Playa Dorada Golf Course.

Participación y formato

Fueron convocadas todas las categorías del tour. Las divisiones U13, U15 y U18 jugaron 36 hoyos (18 por día). La jornada del domingo mostró el mejor desempeño general a pesar de las condiciones de lluvia. En el grupo de Pipiolos, los U6 completaron 5 hoyos, mientras que U8 y U10 jugaron 9 hoyos.

Masculino

U18: 1.º Waldo Aguasvivas Arias (69–68 = 137); 2.º Marcos Betances (78–74 = 152); 3.º Gamal Dumit (78–76 = 154).

* U15: 1.º Alejandro Balbuena (79–75 = 154); 2.º Sebastián Vilardo (84–77 = 161); 3.º Eduardo Ramírez (84–85 = 169).

* U13: 1.º Luis Peralta (80–88 = 168); 2.º Vincenzo Mallol (88–95= 183); 3.º Diego Columna (88–96=184).

* Pipiolos: En U9 se destacó Sebastián Cohen (1.er lugar) quien logró de hacer un Eagle durante su ronda de competencia.

Femenino

* U15: 1.ª Sara Sabillón (88–73=161).

* U13: 1.ª Miranda Medero.

* Pipiolos: María Carolina Cohen, 1.er lugar en 8U.

La organización estuvo a cargo del director ejecutivo de juveniles de Fedogolf, Pedro Peña, y del director de padres voluntarios, Dr. Arturo Medero, con el respaldo del comité de padres. Fedogolf agradeció la colaboración de Américo Núñez, director del Playa Dorada Golf Club, y de todo su equipo por el apoyo y las facilidades brindadas.

La cuarta parada del Tour Nacional Juvenil está programada para el 18 de enero de 2026, en el Santo Domingo Country Club.