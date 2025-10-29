Hard Rock Golf Course anuncia la edición del 2025 de su torneo de golf anual

El Hard Rock Golf Course anunció la cuarta edición de su torneo anual a beneficio de la Fundación Autismo Sin Fronteras. una iniciativa que nació en 2021 con motivo del 50 aniversario de la marca Hard Rock y que, desde entonces, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El torneo, tiene como propósito apoyar causas sociales a través del deporte. En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Autismo Sin Fronteras, una organización dedicada a promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias. “Desde su creación, el Torneo Hard Rock ha demostrado que la unión entre deporte, música y solidaridad puede generar un impacto positivo y duradero. Este 2025 reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad social y nuestra filosofía “Love All, Serve All” explican los organizadores.

El torneo se jugará en formato Scramble en Parejas con el 25% del hándicap, y se premiará el mejor score gross por categoría, así como los dos primeros lugares netos, y habrá premios especiales como acercamiento a bandera, hoyo en uno, y drive más largo. El evento contará con la participación de aproximadamente 110 jugadores, entre empresarios, aficionados y entusiastas del golf, quienes competirán en un ambiente de diversión y propósito.

Las actividades del Torneo Hard Rock 2025 iniciarán con un Neon Night Golf Experience como coctel de bienvenida el viernes 14 de noviembre, donde jugadores, patrocinadores e invitados especiales se reunirán para dar inicio a un fin de semana lleno de emoción, camaradería y buena música.