Hard Rock Golf Course anuncia la edición del 2025 de su torneo de golf anual

Se jugará en formato Scramble en Parejas con el 25% del hándicap, y se premiará el mejor score gross por categoría.

El gran diseño del Oso Dorado, Jack Nicklaus, será la sede de la edición 2025 del Torneo Hard Rock Golf Course.

Listín DiarioPunta Cana

El Hard Rock Golf Course anunció la cuarta edición de su torneo anual a beneficio de la Fundación Autismo Sin Fronteras. una iniciativa que nació en 2021 con motivo del 50 aniversario de la marca Hard Rock y que, desde entonces, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El torneo, tiene como propósito apoyar causas sociales a través del deporte. En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Autismo Sin Fronteras, una organización dedicada a promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias. “Desde su creación, el Torneo Hard Rock ha demostrado que la unión entre deporte, música y solidaridad puede generar un impacto positivo y duradero. Este 2025 reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad social y nuestra filosofía “Love All, Serve All” explican los organizadores.

El torneo se jugará en formato Scramble en Parejas con el 25% del hándicap, y se premiará el mejor score gross por categoría, así como los dos primeros lugares netos, y habrá premios especiales como acercamiento a bandera, hoyo en uno, y drive más largo. El evento contará con la participación de aproximadamente 110 jugadores, entre empresarios, aficionados y entusiastas del golf, quienes competirán en un ambiente de diversión y propósito.

Las actividades del Torneo Hard Rock 2025 iniciarán con un Neon Night Golf Experience como coctel de bienvenida el viernes 14 de noviembre, donde jugadores, patrocinadores e invitados especiales se reunirán para dar inicio a un fin de semana lleno de emoción, camaradería y buena música.

