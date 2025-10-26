Manuel Torres gana la segunda parada del Tour Canita-Banreservas

El golfista profesional Manuel Torres se coronó campeón de la segunda parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en La Romana Coutry Club, dentro del Complejo de Casa de Campo.

Torres en dos rondas terminó con -10 bajo el par de la cancha, tras compilar rondas de 68+66, con 134 golpes. 137 para Diego Gudiño y Rhadamés Peña en dos rondas, ambos con -7.

La tercera parada del evento será celebrada entre el 21 y 23 de noviembre del presente año, en La Cana Golf Course, de Punta Cana.

El torneo tiene la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y contó con el patrocinio de Mastercard Banreservas, Puntacana Resort And Club, Olsa, Wendys, Fiduciara Reservas, Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Mitre, Pizza Hut, Chilis, Hartemania, Airport Team Solution, Cerveza Canita, Fedogolf y TIMM.

En la categoría senior, Marcel Olivares se coronó al entregar tarjetas de 71+68, para compilar 139; 146 para Tommy Smith, tercer lugar para Cledy Córdoba, con 151 golpes en dos rondas.

En la Mid-Amateur, Ignacio Tobar consiguió su primer título con 77+75, segundo lugar para Michael Cruz, con 82+78.