Carritos de golf: Artículo vital para clubes y campos de golf

Hola Fiebruses. Todo el que está involucrado en el deporte del golf ha tenido la oportunidad de manejar un carrito de golf. Su uso se ha incrementado y ha crecido la oferta de parte de las empresas que fabrican estos instrumentos que nos facilitan la vida y que dinamizan las entradas económicas de los campos (no es lo mismo sacar x cantidad de rondas a pies, que poner en el campo un número superior de personas jugando en carritos). Pero, de donde vienen los carritos? Aquí una breve historia:

Orígenes: Una de las innovaciones más importantes en el golf ocurrió en 1932, cuando Lyman Beecher, de Clearwater, Florida, inventó un carrito halado por dos caddies (tipo coche tirado por caballos). Se usó por primera vez en el Biltmore Forest Country Club de Asheville, Carolina del Norte, y la razón de su uso era por su delicado estado de salud (artritis), y sus dificultades para caminar. Casi en la misma época, John Keener Wadley, un empresario de Arkansas observó que en Los Ángeles se utilizaban carritos eléctricos de tres ruedas para transportar y mover personas mayores en los supermercados, así que decidió adquirir uno de ellos y lo adaptó para jugar al golf. Beecher desconocía el uso del carro eléctrico por parte de Wadley, y empezó a trabajar en una versión modificada de su carro original, le añadió dos ruedas delanteras y un motor a batería, pero no era muy eficiente pues requería de hasta seis baterías de automóvil para completar una ronda de 18 hoyos. En las décadas de 1930 y 1940 surgieron otros carritos de golf eléctricos, pero ninguno tuvo una gran aceptación, aunque las personas mayores o con discapacidad los encontraron muy útiles. El uso de carritos de golf se disparó en la década de 1950 después de que RJ Jackson, un magnate petrolero de Texas, recibiera una patente estadounidense para un carrito de tres ruedas a gasolina, llamado “Arthritis Special”, y lo comercializó entre golfistas mayores y discapacitados. Al principio, las ventas fueron muy buenas pero luego los campos de todo el país prohibieron el carrito de Jackson, principalmente porque era ruidoso y producía mucho humo.

La empresa responsable del carrito de golf tal como lo conocemos hoy fue “Marketeer”, la cual en 1951 comenzó a fabricar lo que se considera el primer carrito eléctrico diseñado específicamente para golf. En esa misma década surgieron otras empresas para competir en esta nueva industria, sin embargo, estos carritos eran caros y en muchos campos aún no permitían su uso. Posteriormente los campos de golf y los clubes se dieron cuenta del potencial de ingresos de los carritos eléctricos y empezaron a alquilárselos a jugadores que no podían permitirse adquirir uno. A finales los 50’s surgieron varias empresas que competían con Marketeer, destacando EZ GO, Golfmobile, Cushman, y Club Car, esta última convirtiéndose en la empresa líder de la industria. Hoy en día los carros están dotados de comodidades como GPS, baterías de litio, cargadores de celulares (incluso inalámbricos), y pueden ser “customizados” a pedido y según las exigencias de los clientes, son más duraderos y seguros, y se utilizan para una gran variedad de propósitos más allá de los campos de golf. Hasta el próximo miércoles.

