Punta Bergantín realiza Clínica de Golf con Sean Foley para socios fundadores

El proyecto Fideicomiso Punta Bergantín celebró una exclusiva Clínica de Golf dirigida por el reconocido entrenador internacional Sean Foley, considerado uno de los instructores más influyentes del mundo en este deporte.

El evento, desarrollado en el área de entrenamiento de Dientes de Perro en Casa de Campo, La Romana, estuvo dedicado exclusivamente a los socios fundadores que participaron en el Torneo PQ, como parte de las experiencias de relacionamiento y bienestar que el proyecto ofrece a su comunidad de inversionistas.

Durante la jornada, Sea Foley, acompañado por su colega Tyler McGhie, lideró sesiones prácticas con dos grupos de diez golfistas cada uno. Los participantes trabajaron en áreas clave del juego largo, intermedio y corto, y posteriormente recibieron asesoría personalizada en el Performance Center de Diente de Perro, utilizando la avanzada tecnología Trackman para analizar y optimizar el rendimiento individual.

Foley, quien ha entrenado a figuras de la talla de Tiger Woods, Justin Rose y Lee Westwood, compartió con los asistentes su innovador enfoque de enseñanza que combina biomecánica, psicología del rendimiento y tecnología moderna. Su método busca perfeccionar las habilidades técnicas y estratégicas de los jugadores, fortalecer su confianza y mejorar su desempeño integral en el campo.

El director ejecutivo de Punta Bergantín, Andrés Marranzini, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas, la cual forma parte de una agenda preparada para la comunidad de inversionistas del proyecto.

“En Punta Bergantín buscamos crear experiencias únicas que fortalezcan los lazos entre nuestros socios fundadores y promuevan un estilo de vida activo, saludable y conectado con la excelencia. Esta clínica con Sean Foley representa justamente eso: un espacio de aprendizaje, disfrute y crecimiento personal en un ambiente de primer nivel”, afirmó Marranzini.

Con actividades como esta, Punta Bergantín reafirma su compromiso de ofrecer a sus socios y aliados espacios exclusivos que integran deporte, bienestar y relaciones de valor, en línea con su visión de desarrollo integral para la región norte del país.

Sobre el Fideicomiso Punta Bergantín

El Fideicomiso Punta Bergantín es una iniciativa del Gobierno de la República Dominicana creada para impulsar el desarrollo sostenible del turismo, la innovación y la inversión en la región norte del país. Ubicado en Puerto Plata, el proyecto está conformado por un moderno polo turístico, inmobiliario, tecnológico y cinematográfico que busca posicionar a Punta Bergantín como un modelo de desarrollo integral en el Caribe, que promueve la generación de empleos, la protección del medioambiente y la creación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social de la zona. www.bergantin.do

