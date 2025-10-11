Leonardo Aguilera afirma compromiso de Banreservas con el turismo deportivo

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, reafirmó el compromiso de la institución con el impulso del turismo deportivo en la República Dominicana, durante el cierre de la décimo novena edición del Grand Thomas Celebrity Classic 2025, celebrado en el campo Las Aromas Golf Course.

La jornada final congregó a 140 jugadores, completando así una participación total de 416 golfistas en las tres paradas del torneo, que se consolidó como uno de los eventos más relevantes en la historia del golf dominicano.

Durante la ceremonia, el doctor Aguilera realizó el primer putt de apertura y recibió un reconocimiento especial por parte de los organizadores, en agradecimiento a su apoyo constante al desarrollo del deporte y su visión de promover el turismo como motor de crecimiento económico y proyección internacional del país.

“Desde Banreservas promovemos el turismo en todas sus manifestaciones, especialmente el turismo deportivo, que combina competitividad, hospitalidad e inversión. Este tipo de eventos fortalece la imagen de la República Dominicana como destino de clase mundial y contribuye al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, expresó Aguilera.

La clausura contó, además, con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el gerente de Equifax en la República Dominicana, José Alberto Adam; el presidente de Wind Telecom, José Clase; y los representantes de Quality Life Foundation, Haime Thomas Frías Carela y Jimmy Frías Velázquez, organizadores del certamen.

Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation, destacó el impacto del evento a lo largo de casi dos décadas:

“El Grand Thomas Celebrity Classic cumple 19 años siendo una plataforma de integración, valores y excelencia. Estas tres paradas reflejan nuestro compromiso con el desarrollo del golf y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte”, señaló.