Jon Rahm vuelve al Abierto de España tras la "semana más dura" de su carrera en la Ryder Cup

Jon Rahm está de vuelta en acción en su torneo local en España después de lo que consideró la semana más dura mentalmente de su carrera durante la Ryder Cup en Nueva York.

Rahm está en Madrid para intentar ganar un récord de cuatro títulos del Abierto de España y superar a Seve Ballesteros como el golfista más exitoso del torneo desde la creación del tour europeo en 1972.

Rahm ayudó a Europa a ganar la Ryder Cup en Estados Unidos hace dos semanas, cuando la ruidosa multitud local atormentó a los jugadores europeos desde el principio.

“Lo que pasó esa semana en Nueva York fue mentalmente la semana más dura de mi carrera, pero al mismo tiempo fue la más divertida que he tenido”, afirmó el martes. “Lo que sucedió allí durante esos tres días fue algo inhóspito. A veces no podía creerlo.”

Rahm se asoció con Tyrrell Hatton en Bethpage Black y fueron algunos de los europeos más atacados por la multitud de Nueva York.

Rahm comentó que escuchó de todo por parte de los fanáticos estadounidenses y, “con el alcohol vendiéndose (muy temprano), para las nueve de la mañana las cosas ya estaban fuera de control.”

“Podrías compararlo con el fútbol, pero luego tienes el ruido de 50.000 personas y en realidad no escuchas lo que cada persona está diciendo”, dijo Rahm. “En mi caso, cada paso que daba podía escuchar todo.”

Rahm expresó que el resultado no podría haber sido mejor ya que Europa aseguró la victoria para retener el trofeo ganado hace dos años en Roma.

“Va a ser difícil superar esa semana, posiblemente en la Ryder de 2031 aquí en España, que será más especial para mí que para cualquier otra persona”, manifestó Rahm.

Rahm hará su séptima aparición en Madrid, con sus victorias en 2018, 2019 y 2022. Fue subcampeón ante su compatriota Ángel Hidalgo en un desempate el año pasado.

Ballesteros ganó el último de sus 50 títulos en el tour europeo en el Abierto de España en 1995.

Será la primera vez que el torneo ofrezca un lugar automático en el Masters del próximo año y en el Abierto Británico al ganador.

“Super orgulloso de eso”, dijo Sergio García, otro favorito del público local. “Es una especie de muestra de la calidad del campo que tenemos esta semana.”

Rahm y García, el ganador en España en 2002, están entre los jugadores de LIV en el campo.

También jugarán esta semana Patrick Reed, Joaquín Niemann y Shane Lowry, quien hizo el putt que aseguró la copa para Europa en la Ryder Cup.

Este es también el 50 aniversario de la victoria del gran golfista Arnold Palmer en el torneo en 1975.