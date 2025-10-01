Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El XII Torneo BM Cargo: 4 días de pura emoción

(*) El torneo jugó cuatro rondas, marcando su número máximo histórico de competidores

El impresionante “stage” montado en Los Establos, una enorme tarima que sirvió de escenario principal para los conciertos, complementado con un tremendo de despliegue de pantallas y luces laser.

Félix Olivo

Hola Fiebruses. El fin de semana pasado fue celebrado el 12vo. Torneo BM Cargo y de nuevo la marca sienta un precedente, esta vez por dos razones principales: la participación de más de 400 jugadores, y el fantástico “hospitality” climatizado, pero de eso hablo más abajo. El torneo este año entra dentro del marco de celebración de los 30 años de la marca, con 4 días de competencia, actividades sociales y espectaculares fiestas y presentaciones artísticas, teniendo de nuevo como escenario el majestuoso campo de golf Punta Espada en Cap Cana y Los Establos de Cap Cana.

Torneo: 424 Fiebruses se dieron cita en el torneo que inició el día miércoles pero que se vio afectado por las condiciones climáticas imperantes en el país a partir del jueves, lo que obligó a “hacer magia” para poder culminar las rondas, y celebrar la ronda suspendida, teniendo que cambiar el formato de salida “Shotgun” por el de “tee time”. Con mucha fuerza de voluntad y el esfuerzo de nuestro equipo y el de operaciones de golf de Punta Espada pudimos sortear las dificultades y poner en marcha el torneo. Agradezco a Ramses Atallah su paciencia y comprensión, así como a los jugadores que entendieron la situación. Los ganadores absolutos fueron Juan Cayro Delgado y Fermín Moore (Gross Overall), y Jay González y Olived González (Neto Overall), y los ganadores del mejor score neto de la ronda del jueves (que fue repautada para el sábado), fueron Amaury Martínez y Billy Santos Calderón. Las tres parejas se ganan un viaje con todos los gastos pagos a vivir la experiencia The Champs 2025 en Utah. El resto de los scores por día los pueden ver en wwww.fiebredegolf.com.

Hospitality: Este año la carpa de hospitalidad fue el “highlight” del evento: una enorme estructura climatizada por nuestros amigos de Liriano en donde se realizaban diversas actividades y las premiaciones diarias, y en la cual se vivió todos los días un ambiente extraordinario, pues se podía escoger entre estar dentro o fuera, en la Terraza iQTek. Definitivamente este “hospitality” marca un antes y un después en lo que a eventos de golf se refiere.

Eventos colaterales y fiestas: El jueves en el “hospitality” los presentes pudieron disfrutar de la actuación de Eddy Herrera, quien con su música y carisma levantó a todos de sus asientos. El evento regresa a Los Establos de Cap Cana y el viernes el público disfrutó de la actuación de Ilegales y del sonero Víctor Manuelle. Para la fiesta de cierre los protagonistas fueron Yiyo Sarante y Wisin con su gran repertorio que “encendió la pista”. Un gran show de drones, la entrega de los fondos generados (RD$7,572,860) a las Fundaciones Junior Achievement Dominicana, Transformando Vidas para el Futuro, Proyecto ELA y De Blanck, y las rifas especiales, completaron una noche inolvidable.

PD: De nuevo agradezco la confianza de poder llevar las dirección técnica junto a mi staff de trabajo, el marcaje del campo a nivel deportivo, y las maestrías de ceremonias de las premiaciones diarias y de los ganadores overall. Es para mí un verdadero honor haber trabajado en todas las ediciones del evento. Gracias BM Cargo. El público reconoce su entrega y pasión por poner en escena un gran torneo. Nos vemos en 2026. Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.

Félix Olivo

