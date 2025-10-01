El XII Torneo BM Cargo: 4 días de pura emoción

Hola Fiebruses. El fin de semana pasado fue celebrado el 12vo. Torneo BM Cargo y de nuevo la marca sienta un precedente, esta vez por dos razones principales: la participación de más de 400 jugadores, y el fantástico “hospitality” climatizado, pero de eso hablo más abajo. El torneo este año entra dentro del marco de celebración de los 30 años de la marca, con 4 días de competencia, actividades sociales y espectaculares fiestas y presentaciones artísticas, teniendo de nuevo como escenario el majestuoso campo de golf Punta Espada en Cap Cana y Los Establos de Cap Cana.

Torneo: 424 Fiebruses se dieron cita en el torneo que inició el día miércoles pero que se vio afectado por las condiciones climáticas imperantes en el país a partir del jueves, lo que obligó a “hacer magia” para poder culminar las rondas, y celebrar la ronda suspendida, teniendo que cambiar el formato de salida “Shotgun” por el de “tee time”. Con mucha fuerza de voluntad y el esfuerzo de nuestro equipo y el de operaciones de golf de Punta Espada pudimos sortear las dificultades y poner en marcha el torneo. Agradezco a Ramses Atallah su paciencia y comprensión, así como a los jugadores que entendieron la situación. Los ganadores absolutos fueron Juan Cayro Delgado y Fermín Moore (Gross Overall), y Jay González y Olived González (Neto Overall), y los ganadores del mejor score neto de la ronda del jueves (que fue repautada para el sábado), fueron Amaury Martínez y Billy Santos Calderón. Las tres parejas se ganan un viaje con todos los gastos pagos a vivir la experiencia The Champs 2025 en Utah. El resto de los scores por día los pueden ver en wwww.fiebredegolf.com.

Hospitality: Este año la carpa de hospitalidad fue el “highlight” del evento: una enorme estructura climatizada por nuestros amigos de Liriano en donde se realizaban diversas actividades y las premiaciones diarias, y en la cual se vivió todos los días un ambiente extraordinario, pues se podía escoger entre estar dentro o fuera, en la Terraza iQTek. Definitivamente este “hospitality” marca un antes y un después en lo que a eventos de golf se refiere.

Eventos colaterales y fiestas: El jueves en el “hospitality” los presentes pudieron disfrutar de la actuación de Eddy Herrera, quien con su música y carisma levantó a todos de sus asientos. El evento regresa a Los Establos de Cap Cana y el viernes el público disfrutó de la actuación de Ilegales y del sonero Víctor Manuelle. Para la fiesta de cierre los protagonistas fueron Yiyo Sarante y Wisin con su gran repertorio que “encendió la pista”. Un gran show de drones, la entrega de los fondos generados (RD$7,572,860) a las Fundaciones Junior Achievement Dominicana, Transformando Vidas para el Futuro, Proyecto ELA y De Blanck, y las rifas especiales, completaron una noche inolvidable.

PD: De nuevo agradezco la confianza de poder llevar las dirección técnica junto a mi staff de trabajo, el marcaje del campo a nivel deportivo, y las maestrías de ceremonias de las premiaciones diarias y de los ganadores overall. Es para mí un verdadero honor haber trabajado en todas las ediciones del evento. Gracias BM Cargo. El público reconoce su entrega y pasión por poner en escena un gran torneo. Nos vemos en 2026. Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.