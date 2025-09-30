Delgado y Moore ganan torneo invitacional de golf

La empresa BM Cargo celebró con rotundo éxito la décima segunda edición de su torneo de golf invitacional, en el marco de la conmemoración de su 30 aniversario, con cuatro días llenos de competencia, actividades sociales, fiestas y presentaciones artísticas, teniendo como escenario el majestuoso campo de golf Punta Espada en Cap Cana.

Los ganadores absolutos de la edición 2025 fueron Juan Cayro Delgado (Yayo) y Fermín Moore (Gross Overall), y Jay González y Olived González (Neto Overall), y los ganadores del mejor score neto de la ronda del jueves (que fue repautada para el sábado), Amaury Martínez y Billy Santos Calderón. Las tres parejas se ganan un viaje con todos los gastos pagos a vivir la experiencia The Champs en Utah.

Por primera vez, se jugaron cuatro rondas de juegos desde el miércoles hasta el sábado y se recaudó la suma récord de RD$ 7,572,860 para las fundaciones seleccionadas.

Las palabras centrales del cierre del torneo estuvieron a cargo de Ramsés Atallah, presidente de BM Cargo, quien agradeció a patrocinadores, jugadores, clientes, colaboradores y al staff del evento por su constante apoyo. “Desde sus inicios, este torneo ha sido nuestra manera de compartir y devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido. Doce años después, se ha consolidado como un espacio que transforma solidaridad en resultados concretos para quienes más lo necesitan. Han sido cuatro días de extraordinaria camaradería y sano compartir”, expresó Atallah.

El torneo contó con la participación de 424 golfistas que compitieron bajo la modalidad Best Ball Stableford Modificado con el 70% del hándicap.