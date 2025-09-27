Liga Quisqueya celebra intercambio entre naciones con la participación de 10 países

La Liga de Golf Quisqueya realizará el primer Intercambio de Golf entre Naciones este domingo 28 de septiembre de 2025 en el campo Guavaberry Golf y Country Club.

El evento contará con la participación de jugadores de diez países: Estados Unidos, Alemania, China, Japón, España, Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador y República Dominicana. Esta cita deportiva busca fortalecer los lazos de integración y amistad entre golfistas de diversas culturas bajo un ambiente competitivo y de compañerismo.

La competencia se disputará en dos modalidades: Match por equipos entre jugadores extranjeros y dominicanos y strokeplay individual, para medir el rendimiento personal de cada participante. El equipo ganador obtendrá la copa ganadora que será disputada en el Intercambio que será celebrado en el año 2026, y sus integrantes recibirán trofeos por su participación.

Eduard Del Villar será el capitán del equipo dominicano, mientras que el equipo internacional tendrá como su capitán al norteamericano Ralph Canale.

Cuenta con la supervisión de la Federación Dominicana de Golf y Comisión Técnica de la liga, representada por Juan Sang y Gerardo Polonia.