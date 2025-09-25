Rory McIlroy se convierte en la ‘piedra angular’ de Europa en la Copa Ryder

Rory McIlroy entendió lo que significaba la Copa Ryder tres días antes de golpear su primera bola. Era 2010 y llegaba como un novato de 21 años. El equipo europeo se reunió en una sala en el campo Celtic Manor de Gales y al teléfono estaba Seve Ballesteros, el alma del equipo de Europa, muriendo de un tumor cerebral.

“Veo alrededor y la mayoría del equipo está llorando mientras Seve nos habla”, recordó McIlroy el miércoles antes de un día lluvioso de práctica en Bethpage Black.

“Pienso, eso es. Esa es la encarnación de lo que es el equipo europeo de la Copa Ryder”, dijo. “Esa llamada de conferencia con Seve en 2010 fue el momento para mí”.

El jugador que una vez se refirió a la Copa Ryder simplemente como una exhibición, como “un evento no tan importante para mí”, como una competencia que no lo haría correr lanzando puñetazos al aire, es ahora la voz más fuerte y el único europeo que ha completado el Grand Slam en su carrera.

“Obviamente es un gran jugador y muy hábil, muy experimentado”, dijo Viktor Hovland. “Pero también tiene mucho peso con el equipo”.

“Es muy reconfortante tenerlo allí. Hace que todos en la sala del equipo se sientan bien. Y creo que saca lo mejor de todos allí”, agregó.

La pregunta es cómo McIlroy responderá ante la multitud de Nueva York cuando la Copa Ryder comience el viernes en un campo público con una reputación de ser bullicioso.

McIlroy ha pasado de ser extremadamente popular a ocasionalmente polarizante en los últimos años. Pasó de ser el oponente más audaz del LIV Golf financiado por Arabia Saudí a presionar con más fuerza para que los circuitos rivales se unan.

Después de ganar el Masters para completar el Grand Slam, esquivó comparecer ante la prensa en dos majors, se saltó el Memorial sin una llamada de cortesía al anfitrión Jack Nicklaus.

“He ganado el derecho a hacer lo que quiera”, proclamó durante el Abierto de Estados Unidos.

Es una figura importante en el golf, pieza clave en el equipo europeo y ciertamente el jugador más experimentado. Esta es su octava Ryder desde que debutó en Gales. Su récord es 16-13-4, ciertamente no el mejor entre los pilares europeos, pero lo que importa es que como equipo tiene marca de 5-2.

Puede liderar con su juego e inspirar con sus emociones. McIlroy todavía no se ve a sí mismo en una posición para dar consejos, particularmente cuando se trata de manejar una multitud hostil.

Gritó a todo pulmón y se llevó las manos a las orejas para incitar a la multitud de Minnesota durante un épico partido individual con Patrick Reed en Hazeltine en 2016. Lloró en Whistling Straits en 2021 después de un mal desempeño individual y de Europa.

Y luego llegó Roma, donde fue el catalizador.

“Soy muy afortunado. Recibo mucho apoyo prácticamente en todos lados donde juego golf, y va a sentirse un poco diferente para mí esta semana. Pero eso es de esperarse”, dijo McIlroy.

Tuvo el apoyo de prácticamente todo el mundo del golf cuando ganó una chaqueta verde del Masters en abril. Ahora va tras un trofeo de oro de 17 pulgadas para compartir con un equipo. Ambos son importantes para McIlroy de diferentes maneras.