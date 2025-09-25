El campeón mundial de golf que eligió a RD como su casa

Miguel Ángel Jiménez ha recorrido el mundo entero con un palo de golf en la mano. Ha ganado 21 títulos en el European Tour y siete en el PGA TOUR Champions. Ha jugado en los campos más prestigiosos del planeta y ha compartido escenarios con las grandes leyendas del deporte.

Y, sin embargo, lo que hoy lo maravilla está más cerca de lo que muchos imaginan: los campos de golf de República Dominicana.

El pasado sábado, el veterano español visitó el Vistas Golf Country Club, un exclusivo escenario diseñado por Greg Norman, donde disputó una partida a 18 hoyos y compartió charlas con socios del club.

Para Jiménez, que lleva décadas vinculado al golf profesional, la experiencia reafirma una convicción: el golf dominicano ha crecido de manera sorprendente.

“En los últimos años, este país ha dado un salto enorme. Aquí hay campos de primer nivel. Solo hay que ir a Punta Cana, La Romana o a este mismo Vistas Golf Country Club para comprobarlo. Aquí lo tenemos todo”, expresó Jiménez al Listín Diario.

El comentario no es menor. En los últimos años, el país se ha consolidado como destino de golf para celebridades y atletas internacionales. Figuras de la talla de Michael Jordan, LeBron James o el actor Dwayne Johnson, entre muchos otros famosos, han visitado el país para disfrutar de sus campos, lo que confirma la proyección de la isla como referencia del golf en el Caribe.

Pero, más allá de los elogios, ¿qué mantiene en pie la motivación de un hombre que lo ha ganado prácticamente todo en el golf Jiménez lo tiene claro…

“El golf es mi pasión. La gente que me conoce sabe que, aparte del vino y los puros, lo que me da vida es el golf. Mientras tenga salud, seguiré jugando”, afirma el campeón.

El español, conocido por su estilo carismático y su disciplina, asegura que parte de su vitalidad viene de mantenerse en forma y preparar cada ronda como si fuera la primera.

“Estirarme, entrenar, cuidarme antes de cada juego, todo eso me regenera, me alegra la vida”, añadió.

Desde hace siete años, Jiménez tiene residencia en una villa de Casa de Campo. Y según confesó, no piensa cambiarla.

“Aquí encuentro todo: calidad de vida, hospitalidad y golf”, comentó con una sonrisa.

Su visita al Vistas Golf Country Club fue otra muestra del lazo especial que lo une al país. En un escenario único, rodeado de entusiastas del golf, Jiménez no solo demostró su talento en el campo, sino también su admiración por un deporte que, en República Dominicana, sigue creciendo a pasos agigantados.