El golf en RD tiene un nuevo hogar: Vistas Golf Country Club

En República Dominicana el béisbol siempre será el deporte rey y el baloncesto el que más se practique. Sin embargo, el golf ha experimentado un crecimiento notable en la última década, al punto de convertir al país en un destino referente de este deporte en la región.

Con 40 campos distribuidos en su territorio, Dominicana es el territorio que más instalaciones de golf posee en todo el Caribe y ocupa el sexto lugar en América. Pero entre todos esos campos, hay uno que guarda un sello único: Vistas Golf Country Club, el único “signature” diseñado por el legendario campeón australiano-estadounidense, Greg Norman.

El complejo, inaugurado el 25 de abril de 2022, es una propuesta novedosa en Santo Domingo. Su gerente general, Víctor Gómez Casanova, destaca que el hecho de ser el único en el país con el diseño de Norman, lo hace demasiado atractivo.

“Eso lo coloca en un sitial muy especial dentro de la oferta nacional. Pero aparte de eso, en este campo de golf hay unos hermosos paisajes, por eso el club se llama “Vistas”, porque es una preciosura cuando se ve toda la zona montañosa”, dijo Gómez Casanova al Listín Diario.

Norman, ganador de múltiples títulos en la PGA, vino personalmente al país para diseñar los planos de este campo de 18 hoyos, plasmando en él su estilo característico y su visión del golf moderno.

Un proyecto diverso

Acción en uno de los 18 hoyos del campo Vistas Golf Country Club, ubicado en la Circunvalación Norte de Santo Domingo.

Pero, la exclusividad no se limita al diseño. El club fue concebido como un proyecto integral para socios, combinando deporte, recreación y vida social.

En sus instalaciones cuenta con cuatro canchas de tenis, cuatro de pádel, una piscina para adultos, un parque acuático infantil, un área de juegos, un ecoparque con hortalizas y frutales, además de un restaurante, parqueos con capacidad de 1,500 vehículos y varios salones para eventos.

“De hecho, tenemos el salón de eventos más grande del país, con capacidad para 4,000 personas”, resaltó Gómez Casanova, subrayando la versatilidad del complejo.

Ubicado en la Circunvalación Norte, a tan solo 25 minutos del centro de la ciudad, Vistas Golf Country Club ofrece una alternativa distinta al tradicional turismo de golf de La Romana y Punta Cana.

“Lo que sucede muchas veces es que los turistas vienen a la República Dominicana, se hospedan en un resort y terminan jugando en los mismos campos de playa durante toda su estadía. Aquí ofrecemos algo diferente: un campo rodeado de montañas, con unas vistas espectaculares, que rompe la rutina y enriquece la experiencia”, puntualizó Gómez sin deseo de crear una especie de comparación negativa, ya que incluso afirmó que el club tiene acuerdos con los de la zona Este del país, por lo que muchos de los turistas que se quedan en Vistas Golf Country Club, son también llevados a La Romana y Punta Cana.

Víctor Gómez Casanova, gerente general de Vistas Golf Country Club.

Actualmente, el club cuenta con cerca de mil socios y desarrolla un calendario mensual de actividades que incluye torneos de golf, tenis, pádel y eventos familiares.

Academia de golf para niños

El futuro de Vistas Golf Country Club también apunta al desarrollo del talento joven, pues en coordinación con la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y con el respaldo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el complejo se prepara para abrir una academia de golf para niños, con asesoría del campeón Jiménez.

“Será un espacio abierto, donde se dará prioridad a los hijos de los socios, pero que permitirá integrar a estudiantes de colegios privados y escuelas públicas. Queremos que el golf llegue a más dominicanos desde la base”, detalló Gómez Casanova.

Visita de campeón miguel ángel jiménez

El otrora campeón del PGA Tour, Miguel Ángel Jiménez, durante uno de sus demostraciones.

Una de sus jornadas más memorables ocurrió este fin de semana con la visita del laureado y prestigioso otrora campeón de PGA Miguel Ángel Jiménez, quien compartió un día completo con los miembros.

“Fue un hecho sin precedentes en el país. Organizamos una clínica, jugó los 18 hoyos con 54 de nuestros socios y culminamos con un almuerzo privado. Eso demuestra el nivel de exclusividad y experiencias que ofrecemos”, contó el gerente.

Además de su carácter deportivo, el proyecto refuerza la imagen de República Dominicana como potencia regional en el golf. El turismo vinculado a esta disciplina movió más de 300 millones de dólares en 2024 y atrajo a más de 800,000 visitantes, de acuerdo con cifras compartidas durante la entrevista con Gómez Casanova.