Domenico Geminiani obtiene su primera parada Tour Canita-Banreservas

Domenico Geminiani se coronó campeón de la primera parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en el campo Punta Blanca Golf Course, de Punta Cana.

Geminiani en tres rondas terminó con -19 bajo el par de la cancha, tras compilar 63+67+67, total 197 golpes. Tres palos más (200), para Wolmer Murillo, que puso tres rondas de 70+64+66. Tercero para Anthony García, con 72+67+67. Fue el evento histórico del Tour Canita que más jugadores profesionales internacionales vieron acción.

Cabe resaltar que los tres jugadores culminaron bajo par. -19 para el campeón, -16 para Murillo y -10 para García.

La segunda parada del evento será celebrada entre el 24 y 26 de octubre del presente año, en La Cana Golf Course.

En la categoría Senior, Juan Campusano se coronó con 137 golpes en dos rondas; segundo para Raúl Cendoya con 139, Luis Matos llegó tercero con 154.

En la Mid-Amateur, Pedro Hernández fue el campeón de esta parada con score acumulado de 4 sobre par, seguido por Arturo Polanco y Michael Cruz.