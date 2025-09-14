La primera parada del Grand Thomás Celebrity Golf será el sábado

La primera parada de tres que tendrá el Grand Thomás Celebrity Classic de Golf, será el próximo sábado, en el majestuoso campo de Playa Nueva, PGA Ocena’4, de La Romana, con dedicatoria especial a Equifax.

El evento golfistico, que recorre el Este y el Norte del país, es organizado por Quality Life Foundation.

La segunda parada está prevista para el 4 de octubre y como escenario los links de Playa Dorada Golf Clourse, de Puerto Plata.

El evento cierra por todo lo alto en el 11 de octubre, en el Campo Las Aromas Course, de Santiago.

El certamen de golf, uno de los principales del país, es creación del dedicado empresario de la comunicación Haime Thomás Frías, productor de varios programas de televisión y radio.

El Director Técnico del Grand Thomás es Rafael Octavio Castillo, uno de los más probados en esta disciplina deportiva.

Castillo quien lo definió como el torneo scramble en pareja, más competitivo del país, por los requisitos peculiares, que hacen sumamente exigente.

El sábado en Playa Nueva se estará jugando en tres categorías masculinas, que serán A, B y C.

Lo mismo sucederá en Playa Dorada, Puerto Plata, donde se jugará en tres categorías para caballeros.

El día final en Las Aromas se agrega, además de las tres categorías para hombres, una donde compiten las damas.

En cada una de las tres fechas estarán compitiendo unos 120 jugadores, por lo que serán alrededor de 360 en las tres fechas.

El Grand Thomás Celebrity Classic de Golf, es muy esperado por los golfistas, debido a la gran cantidad de atractivos premios que reparte.