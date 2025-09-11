Punta Blanca inicia este viernes la edición XVIII de su torneo invitacional

El Comité Organizador de la edición XVIII del Invitacional Punta Blanca 2025, dedicado a César Rivera, informó que todo está listo para el evento golfístico, y que este viernes inician las festividades del torneo que siempre es esperado por todos los amantes del golf nacional.

El Comité indicó que las festividades del evento inician desde las 10 de la mañana de este viernes 12 de septiembre, con la primera ronda de práctica. Ya a las 6:30 de la tarde habrá un cóctel y cena de bienvenida, además de informaciones del torneo, en el Salón de Eventos de Majestic Resorts.

Por su parte, el sábado 13 a primera hora se entregan los kits de bienvenida y a las 11:45 el saque de honor con Don César Rivera. La salida oficial de la primera ronda tiene previsto a iniciar a las 12 del mediodía.

El domingo 14 con el cierre de la segunda ronda de juego se celebrará la premiación.

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como lo son Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer, Abel González (Cayo), Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, el MVP de MLB George Bell, José Zapata, Rafael Villalona, José -Miñín- Soto, Luis Alcántara, Marcos Troncoso, y Paul Scheer.

César Rivera es un juez de reglas de golf y de voleibol a nivel internacional, y miembro de 6 salones de la fama de distintos deportes y en varios países.

El torneo se jugará bajo la modalidad Medal Play (Stroke Play) individual con 4 categorías para caballeros: categoría A (0-9 de hándicap), categoría B (10-17), C (18-24), dos categorías Senior A (0 a 12) y B (13 a 24), y además una categoría para damas que va de 0 a 24 de hándicap. En los caballeros A, B y C se premiará el mejor score bruto de cada categoría y las primeras tres posiciones netas, en la categoría Senior se premiará el mejor score overall y dos primeras posiciones netas, y en las damas se premiará el mejor score gross y tres lugares netos.

A 18 años de su fundación, el Invitacional Punta Blanca se ha convertido en un clásico del golf nacional que se caracteriza por ser tanto social como competitivo, siendo uno de los pocos eventos que se juegan a dos rondas en formato individual Stroke Play.