La Copa Rotativa de Puerto Plata: Medio siglo de buen golf

Hola Fiebruses. Medio siglo celebrando un evento es un hito especial, por lo que el Puerto Plata Golf Club presentó un torneo de altísima calidad para celebrar estos cincuenta años, reafirmando que el segundo evento de golf más antiguo del país es solo segundo en eso (los campeonatos nacionales de FEDOGOLF son los más antiguos con 58 ediciones). El torneo se juega a dos modalidades: Una Copa Open a dos rondas, y la Copa Rotativa, a tres, ésta iniciando una semana antes. Desde el jueves previo al inicio del torneo se notaba una aura especial en el Playa Dorada Golf Course, con los jugadores practicando y un buen grupo de personas en los alrededores del club. Ese día fue la entrega de los kits (por cierto uno de los mejores goodie bags que he visto en POP. Definitivamente FERRET se las trae), y el viernes la acción de juego dio inicio con la primera salida a las 7:30, y la segunda a la 1:30, ambas Shotgun. Previo al inicio de la segunda salida fue realizada la ceremonia oficial inaugural en el que la Banda de Música del Comando Norte de la Fuerza Aérea interpretó el himno nacional. Posteriormente, Juan Antonio Morales, presidente del club, ofreció unas cortas pero emotivas palabras de apertura y de bienvenida. “Celebramos junto al golf dominicano estos 50 años. Damos la bienvenida a tantos amigos del club, y agradecemos a los patrocinadores que permiten que todo estos sea posible”, expresó Morales. Luego se hizo el saque de honor simultáneo a cargo de Juan Antonio, Yamil Rodríguez (VP), Madi Olivares (Secretaria), y Ginnette Bournigal, Senadora de la Provincia de Puerto Plata. Esa noche se realizó un gran coctel - fiesta en el Club de Playa de Green One, en el que el cigarro y el ron dominicano fueron los protagonistas, banda en vivo incluida. Las acciones de juego reiniciaron el sábado con el inicio de la segunda ronda de todos los participantes, saliendo por tee time por el hoyo 1.

GANADORES: Copa Rotativa: Jorge Fernández (Campeón), Guillermo Fernández (Gross), Jacinto Sims (2do.), y Mario Román (3ero.). Copa Open: Mirian de Herrera (Campeona), Fabio Balbuena (Gross), Persio Paulino (2do.), Tito Álvarez (3ero.), Vicente Colombo (4to.), y Daniel Pérez (5to.). Damas: Tadina Comprés (Campeona), Mary Luz Perdomo (2do.), y Smill Collado (3ro.). Super Seniors: Santiago Morales (Campeón), Mario Corniel (2do.), y Andrés Dilonéx (3ero.). Además se entregaron varios premios especiales de acercamientos a bandera, drives de precisión, y drives más largo por cada día de juego.

El torneo cerró con una gran fiesta-cena de premiación que incluyó un DJ y la participación de Manny Cruz, rifas, y un tremendo ambiente que será recordado por todos los presentes. Agradezco que el club me haya tomado en cuenta para las maestrías de ceremonias de todos los eventos del torneo. De nuevo mis felicitaciones, y nos vemos el próximo año. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X). “Nos leemos” el próximo miércoles.