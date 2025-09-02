Vistas Golf conquista Copa contra Cayacoa

Con el apoyo y supervisión de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), los Clubes VISTAS Golf & Country Club y CAYACOA Golf Club, celebraron una competencia denominada Copa de Golf VISCAYA 2025, en la cual participaron 20 jugadores por club.

Estuvieron divididos en 4 categorías y 5 jugadores por cada

una, en el formato RYDER Cup. Las categorías de juego fueron A, B, C y Senior. El resultado fue VISTAS 25 puntos versus CAYACOA 18 puntos.

La competencia se desarrolló en los Clubes CAYACOA el día sábado 30 de Agosto y el Domingo 31 en VISTAS Golf & Country Club. La competencia contó con el apoyo y supervisión de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF) y se jugó en modalidad de cuatro rondas match play de 9 hoyos cada una, Scramble, Alternado, Best Ball e Individual.

La primera ronda fue modalidad Scramble con ocho puntos, luego la segunda ronda fue modalidad alternado con ocho puntos, la tercera fue best ball con seis puntos y la última fue modalidad individual con doce puntos. El equipo ganador es aquel que pueda obtener 22.5 puntos o más, ya que hubo 44 puntos en juego.

Por el equipo de VISTAS Golf & Country Club, el capitán fue el Presidente de la Liga de Golf de los Miembros de VISTAS, Franklin Frías, y el Sub Capitán fue Yovanny Marte, mientras que los jugadores en la categoría A fueron Jay González, Fernando René Cantisano, Neo Rodríguez, Luis Escolástico y Domingo Tavárez.

En la categoría B jugaron Freddy Almonte, Raymond de los Santos, Delvin Quezada, Jonathan Almánzar y Wenchy Peralta. En la categoría C jugaron Modesto Díaz, Magin Ferreiro, David Potter, Roberto Castillo Mejía y Amín Abel Chabebe. En la categoría Senior jugaron Marcos Malespín, Héctor Then, Franklin Frías, Rafael Pérez y Harvey James Gómez.

Por el equipo de CAYACOA Golf Club, el capitán fue Miguel Yarull, y el Sub Capitán fue Franklin Martín, mientras que los jugadores en la categoría A fueron Guarionex Muñoz, Francisco Suárez, Andrés Marranzini, Diego Pineda Hijo y Alejandro Leyba. En la categoría B jugaron José Victoriano, Carlos Acevedo, Dennis Batista, Gabriel Alfonso y Juan Blandino. En la categoría C jugaron Edigarbo García, Héctor Henríquez, Luis Tejeda, Daniel Pons y Pedro Rosa. En la categoría Senior jugaron Luis Namnum, Jesús Alcántara, Diego Pineda, Héctor Acosta y Enrique Ureña.