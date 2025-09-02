Fedogolf e Isabel Villas firman convenio para desarrollar golf a temprana edad

En un hecho que deberá tener un gran impacto en el golf dominicano, el Campo de Golf Isabel Villas y la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), firmaron un acuerdo de colaboración que ayudará a desarrollar este deporte desde tempranas edades.

Enrique Valverde, presidente de la Fedogolf, y Juan Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de Isabel Villas, establecieron un acuerdo entre las partes que permitirá al órgano rector de esta disciplina utilizar el Campo de Golf Isabel Villas como base para realización de actividades de promoción y desarrollo de esta disciplina, tales como campamentos dirigidos a la niñez, clínicas de golf y desarrollo y operación del Plan de Iniciación Escolar, promovido por Fedogolf y el Inefi.

Este hito permitirá que Fedogolf cuenta con una sede estratégica para la implementación de programas de desarrollo y promoción del golf mientras que el Campo de Golf Isabel Villas recibirá colaboración para la gestión de apoyos que potencien su autosostenibilidad, permitiendo mejoras en la infraestructura, mantenimiento y visibilidad, consolidando su rol como instalación deportiva de referencia en el Distrito Nacional.

“En la Federación Dominicana de Golf estamos muy contentos y agradecidos por la apertura que el Campo de Golf Isabel Villas nos ha dado, es una gran oportunidad lo que nos están ofreciendo”, dijo Enrique Valverde luego de la firma del convenio.

A su vez, Juan Manuel Rodríguez manifestó, refiriéndose al Plan de Iniciación Escolar, que “Isabel Villas tenía que aportar su granito de arena en esta iniciativa”.

La firma del contrato fue firmada en la sede de la Federación Dominicana de Golf y tiene una vigencia inicial de dos años, autorrenovable.