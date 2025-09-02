Eduardo Molina encabeza primer día edición 50 Copa Rotativa

El Golfista Eduardo Molina con 63 palos encabezo el primer dia de competencia de la edición 50 de la Copa Rotativa de Golf, que inicio el pasado sábado 30 de Agosto y que continuara los días 5 y 6 de Septiembre en el campo de Golf, del Playa Dorada Golf Club en Puerto Plata.

El evento que tiene una especial dedicatoria a los campeones de todas las copas anteriores, atletas y figuras tendrá su ceremonia oficial este viernes 05 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana, donde se les dará continuación a la Copa para socios y darle inicio a la de invitados y amigos del PPGC.

En esta primera jornada a Molina les siguieron; Mario Román Bagnoli con 68, Aquiles Colombo y Eligio Cerda con 69, asi como Noel Perez y Jeff Acosta con 70 respectivamente.

Para la continuación, los directivos del Puerto Plata Golf Club indicaron que la edición 50 está lleno a toda capacidad, en el que tomarán parte más de 140 jugadores.

Este evento que organiza el Puerto Plata Golf Club y que es el segundo de más antigüedad en el país, solo es superado por los torneos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf.

La versión cincuenta de la copa rotativa de golf se está jugando en la modalidad Stroke Play e individual, tanto en la copa rotativa del club como en la rotativa open para invitados y amigos de la institución.

Existe gran expectativas entre la comunidad golfista de toda la zona norte con mira a las festividades de este fin de semana, donde se esperan grandes sorpresas para los participantes.