Torneo de golf Federico Birthay será en Miami

SANTO DOMINGO.- La edición número 16 del tradicional torneo de golf Federico Birthay tendrá por escenario la ciudad de Miami este mes de septiembre.

El evento amistoso y competitivo, se celebra cada mes de septiembre, en el marco del cumpleaños del empresario y deportista Federico Félix.

Esta vez participará un excelente grupo de 28 jugadores y será celebrado del 5 al 11 de septiembre.

En esta ocasión el torneo se dedicará a dos grandes golfistas , el Ing. Osvaldo Erazo y el Dr. Arismendy Valdez, informó el anfitrión.

Se estará jugando en los campos Normandy Shores Golf Club, el Miami Beach Golf Club, de Florida y en el famoso Blue Monster at National Trump. Habrá competencias en las categorías A y B.

Como parte de las actividades a realizarse con motivo de esta celebración se compartirá un brunch el domingo 07 de septiembre, y una cena de premiación el miércoles 10.

Allí se entregarán placas de reconocimiento a quienes está dedicado el torneo, así como trofeos a los ganadores en ambas categorías .

Pie de foto. Federico Felix, a la derecha, junto al Dr. Arismendy Valdez y al Ing. Osvaldo Erazo a quienes estará dedicado el 16vo Federico's Birthday a celebrarse en la ciudad de Miami, Florida.