Torneo Fiebre de Golf Open: ¡Exito total!

Hola Fiebruses. No puedo estar más feliz ante el éxito conseguido en la celebración del “3er. Torneo Fiebre de Golf Open” que se jugó en el Dye Fore Golf Course en Casa de Campo con la participación de 108 jugadores.

A pesar de los fuertes aguaceros que cayeron en la zona y los rayos que amenazaban la mañana y la tarde (obligando incluso en un momento a detener el juego), el torneo fluyó y fue “un palo”. En el evento, la dupla compuesta por César Rodríguez y Freddy Rodríguez se llevó el mejor score Gross, combinándose para un score de 66. De su lado, la pareja compuesta por Gustavo Gizmondo y Janel Molina, con 60 golpes, obtuvo el mejor score neto overall.

El torneo se jugó en formato Scramble en parejas con el 25% del hándicap, y además de los dos premios descritos anteriormente, se otorgaba trofeo al mejor score gross por categoría, más dos lugares netos.

La actividad inició con mis palabras de bienvenida y la explicación de las reglas, acto en el cual aprovechamos para entregar una placa al Sr. Andrés Pichardo Rosemberg, presidente de Casa de Campo, y a Casa de Campo por sus aportes al golf nacional, especialmente al golf juvenil. También hicimos un reconocimiento a Don Ellis Pérez, a quien le dediqué el torneo.

Don Ellis muy emocionado y elocuente como siempre nos dijo que “para mí es un honor recibir esta dedicatoria.

Durante mucho tiempo he estado del lado de los mejores intereses del país en aras de que nuestro turismo crezca, especialmente el turismo de golf. Agradezco este gesto de manera muy sincera”, expresó esta gloria de la comunicación nacional que también hizo el saque de honor que dejó inaugurado el torneo.

De mi parte, de manera sincera, en esta tercera edición agradezco el patrocinio de Casa de Campo y su gran apoyo y soporte, así como a todos los sponsors que entienden que este torneo es un buen medio para publicitar sus productos, empresas y servicios. De igual manera expreso mi agradecimiento sincero a los jugadores, quienes respondieron enseguida a nuestra convocatoria.

Ganadores

Además de los ganadores gross y neto overall, la categoría A quedó como sigue: Luis Brea y Manuel Rivas (67 gross), 1er. neto, Freddy Almonte y Michael Cuello (66)*, y 2do. Neto, Enrique Rodríguez y Jorge Reynoso (66*).

En la B los mejores fueron Oswaldo y Joe Rodríguez (67 gross), 1er Neto, Billy Santos y Sebastiano Di Bari (62), y 2do. Neto José Armando Cuello y Gabriel Marte (63*). La categoría C la ganaron Ricardo Subero Isa y Walid Chami Isa (77 gross), 1er. neto, César Vicioso y Phillip Contreras (67) y Neto 2do. Neto, Jonathan Ruiz y Manuel Mesa (68*).

En los premios especiales el drive más largo (18) lo ganó César Rodríguez, y los acercamientos a bandera se los llevaron Jael Molina (3), Edgar Alma (6 y 12), y Luis Brea (15). Los que más gozaron (mayor cantidad de golpes pegados), fue la pareja de esposos Rafael Romero y Carmen Franjul con 93 gross.

El acto de premiación incluyó más de 50 artículos rifados entre los participantes, así como un gran ambiente de camaradería que contó con la participación de la Banda Kendar, DJ y un gran ambiente de gran camaradería. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X). “Nos leemos” el próximo miércoles.