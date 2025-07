3er. Torneo Fiebre de Golf Open celebrará los 15 años de fiebredegolf.com

Hola Fiebruses. Anoche realizamos el anuncio oficial del “3er. Torneo Fiebre de Golf Open”, con el cual celebraremos los 15 años de nuestra web, www.fiebredegolf.com. El evento lo realizamos en el Showroom de Cadillac en Santo Domingo Motors, y tuvimos la presencia de patrocinadores, jugadores y amigos que ya se han convertido en parte integra de cada uno de nuestros proyectos.

El torneo será celebrado el 23 de agosto en el Dye Fore Golf Course de Casa de Campo, y, complaciendo peticiones, se jugará en el formato Scramble en Parejas con el 25% del hándicap. Se premiará el Mejor Score Gross y Mejor Score Neto Overall, así como el Mejor Score Gross y los dos primeros lugares netos por categoría. Tendremos además premios de acercamiento a bandera en todos los pares 3 (hoyos 3, 6, 12 y 15), drive más largo en el hoyo 7, así como hoyo en uno cortesía de Club Car, con un carro Onward valorado en 23 mil dólares que estará en juego en el hoyo 15. Además contaremos con varias carpas de alimentos y bebidas y un gran Hoyo 19 que estará ubicado en el driving range de Dye Fore, en el cual realizaremos la inauguración, almuerzo y premiación con un tremendo ambiente festivo con música en vivo, rifas, y DJ.

DATOS TÉCNICOS: Se competirá en tres divisiones masculinas con hándicap indexado: Categoría A: 0.0 a 7.9 de Hdcp. (Tee Boxes Azules), Categoría B: 8.0 a 16.9 Hdcp. (Tee Boxes Blancos), y Categoría C: 17.0 a 24.0 Hdcp. (Tee Boxes Blancos), así como una categoría femenina de 0.0 a 24.0, saliendo de rojas. Los Seniors mayores de 65 años adelantarán una base en todas las categorías (los de la A salen de blancas, y el resto de las categorías desde las verdes). Las parejas mixtas saldrán cada uno de su respectiva base, pero si la dama es menos de 8.0 de hándicap sale de blancas.

PATROCINADORES: El evento cuenta con el soporte de importantes empresas como Casa de Campo, iQTek, Banreservas, RV Consultores Internacionales, Hipermercados Olé, AFP Reservas, DPH, Liriano Rivas, BHD, ENERGAS, AFI Reservas, USP Servicios Especializados de Seguridad, Refricentro Rubiera, Casa Brugal, AGEPORT, SENASA, Santo Domingo Motors y su marca Cadillac, Club Car, Café Santo Domingo, Paletazo, Trofeos 3D Hub, United Brands con sus marcas Heineken, Ballantines y White Claw Hard Seltzer, Grupo Dental AMOS, Digital Marketing to Consumers (DMC), Gold’s Gym, SAMPLE, Coolekos, Trofeos y Bordados by Leo Sánchez Sports, Santo Domingo Wellness Center, MD Catering, AMERIRENT, Cervecería Nacional Dominicana, La Aurora Cigars, Fiebre The Podcast, y los campos Guavaberry, La Estancia, Dye Fore, The Links, Iberostar, The Lakes, Punta Espada, Cocotal, Vistas Golf and Country Club, Playa Dorada Golf Course, y Metro CC.

Nos vemos en Dye Fore el próximo 23!

* Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X).