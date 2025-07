Scottie Scheffler: Una súper estrella sin ínfulas de grandeza

Hola Fiebruses. Acaba de terminar la temporada de majors del año con la edición 123 de The Open Championship siendo reclamada por el norteamericano Scottie Scheffler, quien levantó la preciada “Claret Jug” para así adueñarse de su cuarto torneo grande en su corta pero intensa carrera. Rory ganó el Masters y consiguió el ansiado “Grand Slam”, luego el U.S. Open lo ganó J.J. Spaun (su primero), y el PGA Championship se lo llevó Xander Schauffele, quien también se casó con la gloria en Valhalla. Pero volvamos al nacido en New Jersey. De todo se ha escrito sobre Scheffler. Regresamos un año atrás cuando en ruta a jugar el tercer major del año, el PGA Championship, fue detenido, puesto en custodia en una patrulla policial, lo vistieron de naranja y luego lo encarcelaron. En lugar de ponerse a reclamar que era No. 1 del mundo buscando un mejor trato o quizás una disculpa, aceptó su realidad y se puso a recitar versos bíblicos y a hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento durante su corta estancia en la cárcel. Menos de cinco horas después regresaba al campo, consiguiendo un birdie en su primer hoyo de acción. Si eso no es resiliencia, usted dígame que es.

De manera estoica, este “muchacho” (sólo tiene 29 años) nos recuerda la “era de Tiger”, en la que el dominio de Woods primaba y era dueño y favorito de cada evento. En los medios se dio a conocer una increíble coincidencia: A Tiger le tomó exactamente 1,197 días para conseguir su cuarto major tras haber ganado el primero, mismo número que Scottie, y eso ha encendido los portales de golf, pues ya hace un tiempo se viene buscando cómo comparar las carreras de ambos. En ganancias ha generado 19.2 MM (jugando), pero en 2024 hizo 29 millones + más 40 millones en bonos. En lo que a toda su carrera respecta, Scheffler lleva 91 millones ganados, ubicándose en el tercer lugar de todos los tiempos, sólo detrás de Rory (107 MM), y de Tiger (120 MM). No queda duda de que “se los lleva en claro a los dos” (obviamente, los tiempos son diferentes y hoy día se gana muchísimo más dinero que años atrás). Entre los 26 y los 29 años, tras 81 torneos jugados por él y 79 por Tiger, Scheffler tiene 20 triunfos, 4 majors y 2 The Players Championship. De su lado, Tiger tiene 18 triunfos, igual cantidad de grandes, y 0 en The Players. Pero a pesar de ser una mega estrella en el campo, en lo que más destaca Scottie es en su grandeza personal. Está casado desde 2020 y tienen un hijo llamado Bennet. Ese chiquillo fue la real estrella de la premiación, cuando su padre puso el trofeo en el suelo y lo alzó en brazos, mientras también abrazaba a su esposa Meredith. Tras ganar el Masters de 2022, luego de las giras obligatorias que suponen ese triunfo, en lugar de irse a un lugar de lujo, se fue a un pueblecito cerca de Dallas a pasar unos días en familia y en tranquilidad alejado de todo, así que estamos ante un “animal diferente”. Si eso no es grandeza, dígame usted qué es.

