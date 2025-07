Rory McIlroy y Chris Gotterup comparten el liderato del Abierto de Escocia

El campeón del Masters, Rory McIlroy, dio dos grandes golpes al final de su ronda el sábado, que lo llevaron a un 66, cuatro bajo par, y le permitieron compartir el liderato junto a Chris Gotterup en el Abierto de Escocia.

McIlroy se mantuvo al alcance de Gotterup en otro hermoso día de sol a lo largo del Firth of Forth y luego se hizo visible para todos en medio de los últimos nueve hoyos en The Renaissance Club.

Después de un birdie de 15 pies en el par tres del hoyo 14, su golpe desde un búnker al lado del green golpeó el pin para un par fácil, manteniendo su impulso. McIlroy estuvo en problemas nuevamente en el par cinco del hoyo 16; en una posición horrible, solo pudo avanzar unas 70 yardas. Con el viento a su favor y la hierba rala debajo de la bola, golpeó un sand wedge desde 173 yardas para quedar a diez pies del birdie.

Dos pares finales lo colocaron en 11 bajo par para 199. Eso fue suficiente para alcanzar a Gotterup, un gran atleta con gran potencia que había jugado 34 hoyos sin un bogey hasta el segundo hoyo del sábado. Cayó en un empate con un triple putt desde 60 pies para bogey en el hoyo 14 y no logró hacer birdie en el 16.

Gotterup, quien igualó el récord del campo con tarjeta de 61 el viernes, tuvo que conformarse con 70. Estará en el último grupo con McIlroy, una tarea desalentadora dado que McIlroy ya ganó en The Renaissance Club y es la mayor atracción en la mayoría de las partes del mundo, particularmente en Escocia, y especialmente con el Abierto Británico a una semana de distancia.

Wyndham Clark finalizó con 66 y se unirá a McIlroy y Gotterup en el grupo final. Los horarios de salida se adelantarán ligeramente para tener en cuenta un pronóstico de niebla espesa, que amenazó con entrar en varios momentos el sábado, pero se mantuvo en alta mar.

Clark está en nueve bajo par con 201, junto con Jake Knapp, quien durante mucho tiempo fue el retador más cercano a Gotterup hasta un final de birdies en los pares tres finales y bogeys en los otros hoyos para concluir con 68.

Matt Fitzpatrick y Marco Penge también están en 201, con ambos jugadores ingleses registrando un 69.

Los tres jugadores líderes que aún no son elegibles ganarán un lugar en Royal Portrush la próxima semana para el Abierto Británico.

McIlroy no ha parecido el mismo desde el gran día de su carrera ese domingo en Augusta National, donde ganó un desempate para finalmente reclamar la chaqueta verde del Masters y se unió al exclusivo grupo de otros cinco jugadores con el Grand Slam de carrera.

No ha estado cerca de ganar seriamente desde entonces. Llegó a Escocia después de un descanso de dos semanas y describió su juego al 80%.

McIlroy tuvo pocas quejas al respecto después del sábado.

No ha puesto un pie en Royal Portrush desde ese viernes del Abierto de 2019, donde hizo lo mejor que pudo para compensar un 79 inicial y terminó fallando el corte por un golpe.

Es una gran semana para McIlroy, quien nunca ha ganado en suelo natal como profesional. Y el domingo sería el momento perfecto para que demuestre que su juego es tan bueno como siempre.