Punta Blanca anuncia XVIII Torneo Invitacional edición 2025

El Grupo Dominico-Catalán y Punta Blanca Golf and Beach Club anunciaron la XVIII edición de su tradicional torneo anual, la cual será celebrada del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, este año dedicado a Don César Rivera, juez de reglas de golf y de voleibol a nivel internacional, y miembro de 6 salones de la fama de distintos deportes y en varios países.

El anuncio fue realizado en un cóctel-cena realizado en el Club de Caza y Pesca de La Romana, en el cual la organización manifestó beneplácito al honrar este año a un aliado del golf nacional.

“Me siento muy emocionado, no solo por este reconocimiento, sino también, porque he tenido la gran oportunidad de ver que en mi país han seguido de cerca mi trabajo de más de 50 años en este deporte. Tengo una vida dedicada al golf, trajinar que incluye ofrecer seminarios, trabajar en las reglas, calibrar campos, más de 26 años perteneciendo a la USGA en los que pude trabajar en reglas en 10 US Open, y soy miembro fundador del Caribbean Golf Association (CGA) en 1986, así que tengo un historial muy largo en los deportes que también incluye una larga carrera como árbitro de voleibol, de manera que agradezco sobremanera este reconocimiento”, expresó Rivera.

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como lo son Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer, Abel González (Cayo), Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, el MVP de MLB George Bell, José Zapata, Rafael Villalona, José -Miñín- Soto, Luis Alcántara, Marcos Troncoso, y Paul Scheer.

“Agradecemos a este club por recibirnos. Esta dedicatoria es muy especial para nosotros por lo especial que es Don César para nosotros. Qué mejor que celebrar nuestro torneo número 18 rindiendo homenaje a una gran figura del golf dominicano que ha estado siempre del lado de los mejores intereses de este deporte”, expresó Antonio Ramis, Director General del Grupo Dominico-Catalán y del Punta Blanca Golf and Beach Club.

Sobre el evento

El torneo se jugará bajo la modalidad Medal Play (Stroke Play) individual con 4 categorías para caballeros: categoría A (0-9 de hándicap), categoría B (10-17), C (18-24), dos categorías Senior A (0 a 12) y B (13 a 24), y además una categoría para damas que va de 0 a 24 de hándicap. En los caballeros A, B y C se premiará el mejor score bruto de cada categoría y las primeras tres posiciones netas, en la categoría Senior se premiará el mejor score overall y dos primeras posiciones netas, y en las damas se premiará el mejor score gross y tres lugares netos.

A 18 años de su fundación, el Invitacional Punta Blanca se ha convertido en un clásico del golf nacional que se caracteriza por ser tanto social como competitivo, siendo uno de los pocos eventos que se juegan a dos rondas en formato individual Stroke Play.