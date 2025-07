Por qué el golf se considera un deporte familiar y para toda la vida?

Hola Fiebruses. La semana pasada estuve trabajando la dirección técnica del 8vo. Torneo Golf, Cigar and Music en Vistas Golf and CC, y de nuevo vi una pareja padre-hijo participar (los romanenses Juan y Jaime Nolasco), y me llamó la atención que en los últimos 4 torneos que he trabajado, (Cámara Francesa, Royal Cup de la Cámara Británica, Adoexpo y este último), ha habido un común denominador: juegan en pareja, no solo padres e hijos, sino también hermanos, cuñados, primos, etc. El sábado pude ser testigo de que en el torneo jugó Micky Flaquer a sus 88 años, y tuve la oportunidad de jugar con el Sr. Luis Mata en Puerto Plata, ostentando él la edad de 101 años. Como vemos, este deporte tiene esa magia única que une, atrapa, apasiona, y ofrece oportunidades singulares de poder hacer lo que quizás en otros deportes, o no se puede, o es sencillamente muy difícil de lograr. El golf se ha convertido en un deporte muy popular entre el grupo demográfico de “adultos mayores” debido a sus beneficios para la salud y la socialización, pues es un deporte accesible para todas las edades, con un impacto físico moderado, y un ritmo que puede ser ajustado a cada jugador, lo que lo hace atractivo para personas de diferentes niveles de condición física y de diferentes edades. ¿Pero, por qué es bueno para personas mayores? Veamos:

* Bajo impacto: Esto significa que el deporte no ejerce gran presión sobre las articulaciones, haciéndolo adecuado para personas con problemas articulares o movilidad reducida. * Ejercicio moderado: Este deporte implica caminar cortas o largas distancias en el campo, lo que proporciona ejercicio cardiovascular, y ayuda a mantener la salud física.

* Beneficios sociales: Jugar al golf ofrece oportunidades para socializar, hacer amigos y disfrutar del aire libre. El contacto con la naturaleza proporciona un valor agregado, que muy difícilmente se encuentre en otros deportes. * Salud mental:

El golf puede ser relajante y ayudar a reducir el estrés, además de proporcionar una sensación de logro a medida que se mejora en el juego. Estudios demuestran que aunque los más jóvenes “cogen su pique”, los de más edad, quizás por la experiencia o porque lo toman de otra manera, son más lasos y disfrutan mucho más una ronda, sea buena o mala. * Adaptabilidad: El golf puede adaptarse a las necesidades individuales de cada jugador, permitiendo ajustar el ritmo, la distancia y el equipo utilizado (como usar un carrito de golf si es necesario). Para personas que a lo mejor su condición física no les permite caminar la ronda completa, los invito a irse a pies después de su segundo tiro al green y también a caminar de green al próximo tee de salida.

En resumen, el golf es un deporte para toda la vida que ofrece beneficios físicos, mentales y sociales para personas de todas las edades, así que en su próxima ronda no desaproveche esa gran oportunidad. ¡Vívala y disfrútela, que la vida es una! * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos cuando nos veamos, Fiebruses.