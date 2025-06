Mark Lawrie: República Dominicana podría convertirse en una potencia del golf

Hola Fiebruses. Tuve la grandiosa oportunidad de conversar con Mark Lawrie, Director Regional de America Latina y el Caribe de la R&A en su visita reciente al país, y como siempre, Mark, con su gran elocuencia y como conocedor del golf latinoamericano y del Caribe, retrata muy bien la realidad del golf de la región.

¿Qué te trajo a la República Dominicana?

Mi visita es parte del recorrido que hago a todas las asociaciones afiliadas a la R&A, y este país tiene una de las federaciones que consideramos más fuertes en la región del Caribe. También vine porque de Dominicana esperamos mucho, quizás un poco más de lo que nos están dando en cuanto a su participación en el mundo del golf actual, y también a tratar de apoyar la federación en la búsqueda de ese driving range público que hace tantos años se viene soñando, a ver si se consigue. Tuvimos entrevistas con autoridades del gobierno, con el Ministro de Deportes, y esta vez le expresé al presidente de la federación, Enrique Valverde, que quería conocer los clubes, porque yo conozco resorts y los resorts no son el golf, los clubes son los que sostienen el golf y el crecimiento del deporte de un país. Es una forma de tomar el pulso de cómo está el golf del país, no al mundo algo ficticio que se vive en los resorts.

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), y Fedogolf ha integrado un programa interesantísimo de otorgar inducción e instrucción de golf en escuelas públicas, especialmente a chicos que no tienen el alcance económico como para pertenecer a un club. ¿Cómo ves ese programa desde el punto de vista de la R&A?

Muchas veces se ha pensado en cómo involucrar a los colegios y al golf y no es un tema fácil que haya tenido el éxito esperado. En algunos países se ha logrado, y hay programas de golf para colegios que funcionan bien. Pero el golf tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, la seguridad, ya que se requiere un ámbito adecuado para practicar, pues los palos son un peligro si no se toman las debidas acciones, ya sea clases de uno a uno o en grupos de 5 o de 10, etc. Hay que realmente pensar con mucho cuidado cómo se inserta el golf en un colegio, pues hay que adecuar el ámbito y las cantidades, y luego tener coaches adecuados, lo cual es un problema pues en nuestra región adolecemos de coaches capacitados. Y cuando te hablo de coaches capacitados es un tema delicado, pues hasta la década del 80 se enseñaba de una manera y luego vino la evolución tecnológica, física, y la distancia de los campos que cambió la ecuación, dejando algunos coaches detrás de la ola de la tecnología. A eso le agregamos que hay también una gran falta de coaches femeninos, y todos sabemos que las damas aprenden más rápido y de forma más cómoda con una mujer, que con un hombre. No vayamos a una discusión tal cual sobre temas de sexos ni género ni nada que se parezca, porque no tiene nada que ver con eso, es simplemente una cuestión de eficiencia, efectividad y resultados. Incluso, en un foro que se va a organizar en septiembre ese es uno de los grandes temas, empezando por la gran interrogante de dónde vamos a buscar esas mujeres coaches que en la región nos están faltando.

Creo que el LAAC ha sido el punto que lo cambió todo, y ya con 10 años celebrando el evento, te pregunto: ¿cómo ves nuestro golf con relación a cuando empezamos en 2015?

Bueno, evidentemente el Latin American Amateur Championship se convirtió en el campeonato que soñamos, el evento premier para amateurs de la región, y sin dudas uno de los grandes campeonatos amateurs del mundo, con un premio único como es la oportunidad de jugar tres majors, y como siempre digo, hay profesionales que en su vida a veces juegan solo uno, y muchos, ninguno. Desde esa perspectiva, obviamente, la evolución del campeonato ha sido fenomenal. Es innegable que del primer LAAC a hoy, lo que ha mejorado de manera dramática es el lote de los segundos cincuenta, por así decirlo. Antes, la diferencia entre los primeros treinta o cuarenta y el resto era abismal.

La realidad es que caminabas en un driving range y por los swings podías rápidamente detectar quiénes eran jugadores sin aspiraciones a pasar el corte, y quiénes eran potenciales ganadores. Hoy eso se ha emparejado de manera dramática. Técnicamente la evolución es notable. Evidentemente los países fuertes tienen una tendencia a poner más potenciales ganadores en la fila del día domingo, pero creo que la evolución ha sido significativa.

Y sobre República Dominicana, con todo el afecto que le tengo a este país, creo que aún están por debajo de su potencial. Este es un país con una población y una cantidad de canchas importantes. Sé que me van a decir que la mayoría son de resorts, pero están ahí, y con eso es que se debe contar. Son un país con significativamente más canchas que la mayoría, y con una población más importante que la mayoría, con lo cual, para ser descarnadamente honesto, yo tenía la expectativa de que República Dominicana, a través del LAAC y lo que eso generaba, iba quizás a crecer más y a tener más protagonismo del que ha tenido. Agrego igual a la pata de las mujeres en esto, que si bien es un campeonato más nuevo (el WALA), creo que la expectativa también está en deuda en ese sentido. La parte positiva es que creo que hay más conciencia, y las autoridades del golf en Dominicana saben que están en un lugar que no deberían. Son conscientes que si bien hay algunos chispazos positivos, un país es fuerte cuando tu ranking te dice que el jugador 12 y el 6 son intercambiables. El nivel es parejo. Ni hablar cuando tu jugador 8 y el 2 son lo mismo, simplemente separados por cómo les ha ido en una determinada temporada. Yo lo que creo es que todavía aquí no han encontrado el salto final. A veces no termino de encontrar los motivos por los cuales no se ha dado eso. Y en cada viaje “meto el dedo en la llaga” y pregunto los por qué. Por qué Islas Caimán, con una cancha de golf y un buen programa de juniors y de alto rendimiento, tiene 2 ganadores del LAAC en 10 años, versus 0 de otros países, Dominicana incluido. Hay que analizar y tratar de llegar al fondo de la cuestión y ver por qué ocurre esto. ¿Por qué un país con mucho más potencial tiene menos resultados? Creo que tiene que ver con los procesos, y hay que ver cómo mejoramos eso, y determinar porque no se obtienen los resultados que uno espera de un país como República Dominicana.

Entonces me parece que nuestro trabajo y parte de esta visita tiene que ver (aparte de toda la cuestión de acceso a golf público), con detectar qué se está haciendo o no con el golf de alto rendimiento, para que se transmita al tipo de resultado que probablemente históricamente se merecen. Y acá hago una diferencia. Hay que tener cuidado con no solazarse con los resultados regionales. Sabemos quiénes son las potencias en el golf caribeño, Puerto Rico y Dominicana, y creo que ya deberían estar ambos mirando un paso más allá.

¿Qué tendríamos que hacer para que los resultados puedan ser diferentes? Tuve la grandiosa oportunidad de visitar la Asociación de Golf de Argentina, y el modelo de entrenamiento instalado allí es impresionante, con la gran ventaja de que tienen la escuela, el campo de práctica y las oficinas allí. Se puede supervisar muy de cerca todo lo que está pasando. ¿Crees que si tuviéramos algo así sería más fácil alcanzar los objetivos?

Es una pregunta muy interesante, que creo no tiene una única respuesta. Hay países con los cuales discutimos si el país va a lograr sus objetivos por cantidad o por calidad, y de nuevo, Gran Caimán es un ejemplo de eso, donde la cantidad es algo imposible de modificar de manera sustancial. Es una isla pequeña, el espacio es limitado, más canchas de golf es difícil por un tema de costos, pero nos hemos dado cuenta de que prima la calidad, con un programa de alto rendimiento que realmente funciona bien, un programa junior que alimenta un programa de alto rendimiento, y saber que quizás no vas a producir 100 golfistas de alto rendimiento, pero probablemente produzcas 5, 10, 15 que entre ellos se pueda generar una gran competencia, y que eso eleve tanto la vara que sus jugadores puedan competir a nivel regional. Y en alguna medida Justin Hastings (campeón del LAAC 2025) es eso. Es el resultado de mucha competencia fuerte en la isla, con la posibilidad de saltar al golf colegial de EEUU y continuar el deporte como una carrera.

Entonces, sobre tu pregunta puntual y lo que ocurre en República Dominicana, a mí no me quita el sueño y no se lo debería quitar a ustedes tampoco, que un jugador local gane o no el LAAC. Ahora, sí me debería preocupar si estoy pasando con más gente los cortes, si estoy poniendo más gente en posición de aspirar a un top 10, si estoy aspirando a poner alguno top 5, o si estoy aspirando a poner alguno en posición de ganar. Esa es la línea, y no preocuparme tanto si gana o si no. Repito: El golf es lo que es. No hay garantías. Y lo que hay que perseguir ahora es el proceso.

¿Por qué Argentina es un país fuerte? Si ves la historia del LAAC, veras que Argentina hace un buen trabajo, pues normalmente ponen 7 o 8 jugadores en el torneo y el 90% pasa el corte. Después, es probable que 3 o 4 de esos que pasaron el corte estén en posición de ganarlo. Pero el hecho de que el jugador número 8 pase el corte, te demuestra la profundidad del field. Cuando se logra tener ese esa profundidad que hace que seas parte de un field fuerte, y que hay X cantidad de tus jugadores que tienen la capacidad de, no solo pasar los cortes, sino estar expectantes para llevarse títulos, estás en el camino correcto.

¿Alguna consideración final?

Si. Cierro con esta reflexión. Por buena que sea la federación, va a depender de la calidad y cantidad de buenos profesores y coaches que tenga. Porque finalmente el que tiene contacto con el jugador, y lo mejora o no, es el que está dándole la instrucción. Y digo el coach porque cuando estos chicos llegan a ese nivel de alto rendimiento, ya no es un tema meramente de swing. Probablemente un profesor de golf sea el tipo que tiene una mirada mucho más holística y se ocupa de convertirlo en un atleta de alto rendimiento.

La diferencia entre un profesor y un coach es que el primero te va a poner en un lugar para que hagas swing técnicamente bien, y el segundo es el que te va a hacer mejorar en todos los sentidos, para que el producto final sea un golfista de alto rendimiento, un atleta que debe estar preparado como un atleta, que debe cuidarse como un atleta, e ir por la vida como tal. El riesgo del atleta es la lesión, la enfermedad, todo eso que afecta su progreso o proceso. Pero hoy en día el triunfo en el golf de un joven que piense que con solo talento va a lograr resultados, va a chocar con la realidad de que hay cientos de jóvenes que tienen talento, y eso se ve claro en el LAAC, donde es cada vez más claro que llegan 100 tipos talentosísimos. Los que se diferencian son los que tienen mejores procesos. Es tener la comprensión de qué los convierte en atletas, y que eso los lleve a destacarse del resto.

