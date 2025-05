Noticias breves con Cortitos desde los Fairways

Hola Fiebruses. Hoy les traigo un compendio de esas noticias que han dominado el panorama del golf nacional e internacional. Arrancamos: * Nos fuimos a Portugal. Desde ayer estamos “volando” los afortunados asistentes al Viaje de Ganadores del Torneo BM Cargo 2024 (The Champs Trip), que esta vez tiene como sede la capital portuguesa, Lisboa. Estoy seguro de que este grupo generará lindas anécdotas qué contar. Estén atentos a nuestras redes, que estaremos subiendo fotos y datos del viaje. * Reserven la fecha del 30 de Agosto. Ese día celebraremos la tercera edición del Fiebre de Golf Open. La semana próxima informaremos el campo, pero eso va a esta “de apaga y vámonos”, así que no te lo pierdas.* TaylorMade en venta. El holding Centroid Investment Partners, una firma de capital privado de Corea del Sur que posee una participación mayoritaria en la marca desde 2021, tiene planes de ceder su participación económica en una venta directa en lugar de una oferta pública inicial. ¿La suma? 3.5 billones de los verdes. Mamacilla! * Erin Hills acoge el Women’s US Open . Se juega esta semana y será interesante ver a las damas sortear este campo que tiene fama de ser hueso duro de roer. * También en esta semana es el Memorial. El emblemático torneo de Jack Nicklaus siempre genera atención. Se juega en su campo, Muirfield Village, y Scottie Scheffler defiende su título. Atentos a las transmisiones de TV que ambos, van a estar buenos. * Se nos fue Urania Ovalles. Una dama del golf de la zona norte de la cual vamos a extrañar su sonrisa y amabilidad, además de que era una amante empedernida del golf. Paz a su alma. * Ángel Cabrera, back to back. “El Pato” ganó dos majors seniors en semanas consecutivas y eso habla muy bien de su concentración y trabajo tras su regreso luego del incidente que lo llevó a la cárcel por mucho tiempo. * TGL. La innovadora liga de golf por equipos fundada por Tiger Woods y Rory McIlroy se expande a Detroit. Motor City Golf Club se unirá a la liga como su séptimo equipo en 2027. El grupo propietario está dirigido por Middle West Partners, cuyos directores son Sheila Hamp, actual propietaria de los Detroit Lions (NFL), junto a su esposo, Steve. * Corales Puntacana Championship. Felicitamos al Grupo Puntacana, pues el torneo acaba de ganar el premio “The Luxury Brand of the Year” otorgado por Cannes Dominicana, y ahora está nominado en cuatro en 4 categorías en los Premios LATAM Digital 2025. Pueden ir al IG del torneo y buscar el link para que voten. * Britcham, iQTek y ADOEXPO. Grandes eventos que van en junio y en los cuales tendré participación. Ya les traeré los resultados, y agradezco a los tres por considerar mi trabajo. * Teeth of the Dog a toda marcha. Al legendario campo “le están dando con tó el pie” para lograr la meta de reinaugurarlo según está planeado. Será interesante ver que trae el campo. ¿Te morderá el 16? * Me llegan noticias de un personaje famoso que sigue haciendo trampas y nadie le dice nada. Recuerden que el primero que debe tomar acción es su compañero de juego o competidor in situ. Después de que se firma la tarjeta, “nananina”. Pero nadie se atreve y me escriben a mi para que yo sea quien lo denuncie. ¡Ay ñeñe! * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.