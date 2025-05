Casa de Campo restaura el afamado “Diente de Perro”

Con la precisión que se requiere para ser un gran golfista se está restaurando a un costo que ronda los 15 millones de dólares el campo Diente de Perro (“Teeth of the Dog”), la obra maestra del afamado diseñador estadounidense Pete Dye.

Desde el 23 de enero pasado una brigada de más de 100 obreros trabaja con el esmero de un artesano, conforme a lo establecido en el cronograma, remozando todas lás áreas con apego al diseño original.

El licenciado Andrés Pichardo Rosenberg, presidente Casa de Campo Resort & Villas, manifestó que esa cancha ha sido el ancla en la promoción del complejo.

“El mayor proyecto en que nos hemos embarcados ha sido la remodelación y la reforma de Diente de Perro, nuestro campo de golf icónico”, enfatizó en entrevista concedida a LISTÍN DIARIO en su oficina.

“Queríamos retomarlo y mejorarlo con la idea original de Pete Dye de mantenerlo para las siguientes generaciones”, declaró el licenciado Pichardo Rosenberg sobre un campo que a pesar de haber sido inaugurado en 1971 estaba ranqueado 26 a nivel mundial y número uno de la región caribeña al momento de ser intervenido.

La restauración, prevista para ser concluida en diciembre, procura no solo conservar el legado de “Teeth of the Dog”, sino también garantizar su sostenibilidad y competitividad a nivel mundial.

"Esta restauración representa una inversión estratégica para el futuro del golf en Casa de Campo. Nuestro objetivo es honrar el legado de Pete Dye mientras integramos las más modernas prácticas de sustentabilidad y diseño. Queremos que Teeth of the Dog´ siga inspirando a jugadores de todo el mundo por muchas décadas más", subrayó.

Puntualizó que el objetivo es reafirmar el compromiso del resort con la excelencia deportiva y con brindar experiencias inigualables a golfistas de alto nivel.

Gilles Gagnon, director del Departamento de Golf de Casa de Campo.

En tal sentido, adelantó que en 2027 el tan singular como hermoso y retador campo, con siete de sus 18 hoyos casi a la orilla del mar Caribe, será nuevamente sede del Latin America Amateur Championship (LAAC).

Más detalles

De su lado, Gilles Gagnon, director del Departamento de Golf de Casa de Campo, argumentó que en sus casi 50 años “Diente de Perro” ha recibido los embates de huracanes y tormentas.

“La cara del golf caribeño”, como es conocido Gagnon, uno de los grandes amigos que tuvo Dye, aclaró que se están haciendo ligeros cambio para ajustarlo a los nuevos tiempos.

Andrea Attus, encargado del campo de golf Dye Fore.

Entre ellos, agregó Andrea Attus, responsable del campo de golf Dye Fore, el tercero que hay en el complejo turístico, mencionó el cambio de la grama y de arena.

“Las áreas más importantes, contundentes, en que se está trabajando son la nueva grama Dynasty Paspalum, muy resistente al salitre, al clima tropical, además, va a tener un efecto visual porque tiene un color más vivo y bonito”, destacó.

Explicó que el césped, aplicado en “tees”, “fairways” y “greens”, hará un gran contraste con los bunkers, los cuales están siendo dotados de una arena más blanca y atractiva que la anterior.