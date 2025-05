¿Es Scottie Scheffler el nuevo Tiger Woods?

Hola Fiebruses. Las comparaciones son inevitables en casi todos los deportes. Que si Jordan es mejor que Lebron, en el beisbol surgen cantidades de preguntas sobre quien ha sido el mejor bateador de la historia, o quien ha sido el mejor en la F1, para poner sólo algunos ejemplos. En el golf pasa lo mismo, y la comparación de quien ha sido el mejor jugador de la historia de nuestro deporte, invocando los nombres de Jack Nicklaus y Tiger Woods, es tema de conversación en cada hoyo 19 del mundo o en cualquier tertulia de golf. Ahora, a propósito de la embestida del joven jugador Scottie Scheffler, las comparaciones con lo mejor de “la era de Tiger” eran esperadas, pues el hombre ha mostrado un dominio sobre sus pares que hace mucho no veíamos. Pero no, amigos, “no se vayan con el primer swing”. Scott Alexander Scheffler, nacido en Ridgewood, Texas, el 21 de junio de 1996 (tiene 27 años) es el actual jugador número uno del mundo, puesto que alcanzó por primera vez en el Ranking Mundial en marzo de 2022, y que ha mantenido durante 138 semanas. Entre sus logros más destacables está el oro ganado en los Juegos Olímpicos de París 2024, sus dos triunfos en el Masters (2022 y 2024), el haberse convertido en el primer jugador en ganar The Players Championship en años consecutivos (2023 y 2024), y acaba de añadir otro logro más a su carrera al ganar su tercer major, el PGA Championship celebrado en el legendario Quail Hollow en Carolina del Norte, compilando 15 victorias en el PGA Tour. Tiger, quien ha tenido como principal enemigo las lesiones durante toda su carrera, acumula 82 victorias (empatado con Sam Snead en el primer lugar de todos los tiempos), 15 de esos triunfos son majors, y estuvo como número uno del mundo nada más y nada menos que 623 semanas (Scottie deben permanecer 485 semanas más para empatarlo), y de esas semanas, 281 fueron consecutivas, la racha más larga jamás lograda. Así que no. El pleito no sale, aunque debemos reconocer que la carrera de Scheffler pinta que si la salud se pone de su lado, pondrá números impresionantes que lo colocarán a la postre en una elite única en el deporte.

Pero si debemos concordar en que cuando Scottie está en cancha, y viene “por la goma”, es un hueso duro de roer. Veamos algunos números de este fin de semana en Quail Hollow: ocupó el primer lugar en golpes ganados de tee a green, octavo en SG Approach, hizo solo 107 putts en los cuatro días, y terminó -8 bajo en los 5. Su único defecto fue que su driver lo abandonó en las rondas del viernes y domingo, con 6 de 14 fairways acertados. Se llevó US$3,420,000.00 y con su triunfo se une a una compañía de élite con un corto lapso entre la victoria número 1 y la número 15 en el Tour, al hacerlo en 3 años, 94 días, solo tomando 49 días más que Jack Nicklaus, y 62 días más que Tiger Woods. Así las cosas, no es de extrañar que este hombre, cristiano, casado, padre de un hijo, y con una vida casi austera a pesar de todo el dinero que ha ganado, va en camino a convertirse en uno de los mejores de la historia. Pero aún falta!

Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.