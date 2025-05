Cámara Británica de Comercio anuncia la XXVI Copa Británica en Casa de Campo

La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) celebrará el próximo sábado 7 de junio de 2025 la vigésima sexta edición de la Copa Británica de Golf, uno de los torneos más destacados del calendario deportivo y empresarial del país.

El evento tendrá lugar en el renombrado campo Dye Fore de Casa de Campo, en La Romana, reconocido por sus impresionantes vistas y desafiante diseño. A lo largo de los años, este torneo se ha consolidado como una plataforma única de networking que reúne a ejecutivos, empresarios, diplomáticos y apasionados del golf.

Los detalles del torneo fueron ofrecidos por el presidente de BritChamDR, Amauris Vásquez Disla, junto a la embajadora del Reino Unido en el país, S.E. Dra. Carol van der Walt, durante un encuentro simbólico en el que ambos sostuvieron la histórica copa rotativa, donde se inscriben los nombres de los campeones de cada edición.

La competencia se jugará bajo el formato scramble en parejas, con participación en las categorías A, B y C. Se premiarán las tres mejores puntuaciones netas por categoría, así como el mejor score bruto del torneo. Como es tradición, se otorgarán premios especiales como Longest Drive y Closest to the Pin.

Al finalizar la jornada deportiva, se celebrará la ceremonia de premiación, acompañada de rifas, degustaciones y la entrega de una réplica del icónico Claret Jug, la copa oficial del Abierto Británico, al jugador con el mejor gross score del torneo.

Las inscripciones para jugadores ya están abiertas, y se invita a nuevas marcas a sumarse como patrocinadores mediante estaciones de marca en el campo, degustaciones, activaciones especiales o inclusión de productos promocionales en los kits de bienvenida.

Formulario de inscripción para jugadores: https://forms.gle/NRwP6gsc9W58vfC47

La Copa Británica de Golf es posible gracias al continuo respaldo de empresas aliadas. Para esta edición, se espera la participación de más de 100 jugadores y más de 40 marcas patrocinadoras.

Para información sobre inscripciones o patrocinios, comuníquese al 809-616-2335 o escriba a lcanas@britchamdr.com.