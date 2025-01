Noticias en cortos: Up and Down ampliado desde los fairways

Hola Fiebruses. Esta semana traemos noticias breves del mundo del golf nacional e internacional. Arrancamos con beisbol. * ESCOGIDO CAMPEÓN. Felicitamos al equipo escarlata, y resalto a mis amigos Eduardo Najri, José Miguel Bonetti, Albert Pujols, mi hermano Plácido Polanco, a la gerencia y a todo el staff. De igual manera mis felicitaciones al Licey. Creo que todos fuimos testigos de una de las series más emocionantes de las ultimas décadas. El que gana es el que goza. Oye como se ríe Odalis Santiago! * El golf femenino activo. Ambos tours locales, el Pink Golf Tour y el LPGA Amateurs, ya nos enviaron sus respectivos calendarios del año. * A propósito de golf femenino, se va un evento del LPGA por “mala paga”. * Así como lo lee. La LPGA sacó de su calendario el Fir Hills Seri Pak Championship que iba del 20 y 23 de marzo en Palos Verdes Golf Club, pues fuentes indican “que fue un paso inevitable debido a que el asegurador del evento no cumplió con algunas partes de sus obligaciones de pago en 2024 ni en 2025”. SOPLA! * El Genesis va a Torrey Pines. El evento que organiza Tiger Woods se juega normalmente en el Riviera en Los Angeles, pero debido a los daños ocasionados por los incendios, este año va a San Diego. * La TGL bajo la lupa. La liga virtual fundada por Tiger y Rory “no acaba de prender” por más publicidad que hagan. Sólo el primer día tuvo un gran impacto de audiencia, aunque todavía hay tiempo de subirla, pues está en sus inicios. Y claro, el último enfrentamiento entre ambos fundadores fue de “apaga y vámonos”. * Davis Love III vivo pa’ contarlo. * El gran jugador, Salón de la Fama del Golf Mundial, tuvo una cirugía de corazón abierto de emergencia, pero ya está “del otro lado”. Hay que cuidarse, señores. * LIV Golf cierra contrato con FOX. Llegó la hora de la verdad y en este año veremos si es verdad que prefiere la gente, si el LIV o el PGA. Ahora con una cadena a nivel nacional veremos hacia donde se inclina la audiencia. Por cierto, Pat Pérez, quien jugaba para el equipo ACES, ahora sera narrador. Ya veremos cómo le va. * Por ahí viene el U.S. Am Tour. Lo que fue el Golf Channel AM Tour (de grata recordación para muchos), ahora cambia de nombre y lo traemos “con tó los poderes” que debe tener un tour bien organizado y pensado para los jugadores. Pronto estaremos dando los detalles, y los campos en los que tendremos acción. No se me desesperen, que lo que viene es grande. * Cierra un grande por renovación. El legendario Teeth of the Dog será sometido a su mayor actualización de por vida, y sabemos que volverá por todo lo alto. Casa de Campo no juega, y por lo que me han dicho, eso quedará “de ataque”. * Nos vemos la semana próxima. Sígannos en nuestras redes @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.