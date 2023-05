La acusación de Tiger y lo que hace la avaricia.

Hola Fiebruses. La noticia corrió como pólvora la semana pasada. La ex novia de Tiger, Erica Herman, está demandado a Woods por acoso sexual. Pero que el “headline” no les confunda. Veamos de donde vino todo esto, y cómo, desde mi óptica, la Herman quiere “pescar en río revuelto”. Los pongo en contexto: Tiger conoció a Erica en 2017 y empezaron una relación súper discreta debido más que nada a la fama del golfista. Ambos se conocieron cuando el astro fue a cenar a su restaurante The Woods Jupiter, en el cual trabajaba Erica. La chispa encendió de inmediato, y en 2017 Herman fue vista por el golf mundial por primera vez en la Presidents Cup de 2017, en la cual incluso tenía una acreditación como “esposa de jugador”. Todo bien hasta ahí. Las cosas tomaron un giro interesante cuando, tras cinco años juntos, la pareja decide separarse. La forma en que vino la separación tiene visos de que Tiger no quería continuar la relación, pues para poder sacar a Herman de la casa sin que hubiera un escándalo, el equipo de Woods simplemente cambió las cerraduras y las claves de acceso a la propiedad y cuando ella regresó tras un fin de semana con amigos, no puedo entrar a la casa. El equipo de abogados de Tiger le informó que le habían pagado un mes en un “resort” cercano para que ella se mudara provisionalmente hasta que encontrara un lugar para vivir, cosa que ella denunció posteriormente. Tras ese suceso, ella procedió a demandarlo supuestamente porque la había obligado a firmar un NDA (non disclousure agreement o documento de confidencialidad), con el fin de que los detalles de su relación no salieran a la luz pública. La demanda se cayó por falta de pruebas, pero ahora ella arremete de nuevo aludiendo “acoso sexual”, y los pongo en contexto. Según sus abogados, si sostienes una relación amorosa o sexual con un empleado, eso se convierte en acoso sexual y las leyes son muy claras en cuanto a eso. El problema es que ellos eran pareja. Y ahí es donde entiendo entra la codicia. Erica sabe muy bien que se conocieron mientras ella trabajaba en el restaurante propiedad de Woods, pero, aun así, acude a una ley que, más que brindar claridad, pone todo más difuso. La acusación dice que, como ella laboraba para él y ellos sostenían una relación, se entiende que hubo “acoso” por parte del empleador, en este caso, Woods, a quien también acusa de intentar obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad o sería despedida de su trabajo .Como yo lo veo, aquí aplica muy bien la frase de “la avaricia rompe el saco”. Erica no es más que otra oportunista que pone a Tiger en apuros debido a su tormentosa vida sexual, la misma que anteriormente le ha metido en muchos líos y que de nuevo lo pone en el banquillo de los acusados. ¿Saldrá Eldrick de esta sin que le cuente unos millones largos (30 millones pide Erica de indemnización)? Sólo el tiempo lo dirá. Hasta el próximo miércoles mis queridos Fiebruses.