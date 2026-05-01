México podría contar con 4 jugadores nacidos en Estados Unidos para el Mundial

La convocatoria de México para el Mundial podría deberle más que un poco a su vecino del norte.

El país ya ha tenido jugadores mexicoestadounidenses en planteles anteriores de la Copa del Mundo, pero hasta cuatro que nacieron y se formaron en Estados Unidos podrían ponerse la camiseta del Tri en 2026.

“Sería un impacto tremendo para los mexicoestadounidenses que yo juegue en el Mundial”, dijo el mediocampista Brian Gutiérrez.

Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, y fue seleccionado para la lista del Mundial que se anunció esta semana.

Podría estar acompañado en el plantel mexicano por su compañero de Chivas Richy Ledezma, mediocampista y lateral derecho nacido en Phoenix, así como por Obed Vargas, mediocampista de Anchorage, Alaska, y el lateral derecho Julián Araujo, originario de Lompoc, California.

El técnico Javier Aguirre dio a conocer esta semana una lista parcial para el Mundial integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX. Aunque Ledezma no fue incluido, eso no significa que no pueda estar en la nómina de 26 futbolistas que Aguirre anunciará el 1 de junio, 11 días antes del debut del torneo ante Sudáfrica.

Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, y Araujo, del Celtic de Glasgow, tendrán que esperar junto con Ledezma. Araujo ha estado entrenando en las instalaciones de México, aunque su lugar no está asegurado.

“Soy mexicano, siento la bandera, el país, y venir a Guadalajara fue increíble”, dijo Ledezma. “Es un honor, un sueño mío jugar el Mundial en el país donde nacieron mis padres”.

Gutiérrez disputó dos partidos con la selección nacional de Estados Unidos, y Ledezma y Araujo uno cada uno antes de cambiar de federación. Los cuatro también jugaron con las selecciones estadounidenses Sub23 y Sub20. El cuarteto se encontraba muy atrás en la lista de opciones de Estados Unidos.

Araujo debutó con México en 2021 y se convirtió en el tercer jugador en participar con las selecciones mayores de Estados Unidos y México, después de Martín Vásquez y Edgar Castillo. Vargas debutó en 2024, y Ledezma y Gutiérrez este enero pasado.

México nunca ha tenido a más de dos mexicoestadounidenses en un Mundial.

Dos originarios de California, Isaac “Conejito” Brizuela y Miguel “Pocho” Ponce, representaron a México en el torneo de 2014 en Brasil.

Brizuela nació en San José, California, se mudó a México cuando tenía 2 años y ahora contempla el retiro tras jugar 16 años en la liga mexicana.

Ponce, nacido en Sacramento, California, también regresó a México cuando era niño después de que su madre fuera deportada. Ella había trabajado como empleada doméstica en Sacramento.

“No recuerdo bien porque yo era muy chico, pero mi mamá me contó sobre la deportación”, relató Ponce, integrante de la selección mexicana que obtuvo la medalla de oro del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de 2012. “Fue algo difícil para mí porque mi papá se tuvo que quedar en Estados Unidos y regresamos a México, aunque años después nos reunimos de nuevo”.

Gutiérrez, de 22 años, jugó con Estados Unidos en amistosos disputados en enero de 2025 contra Venezuela y Costa Rica.

Ledezma, de 25 años, actuó para Estados Unidos en el Mundial Sub20 de la FIFA de 2019 y tuvo una aparición con la selección mayor en un amistoso contra Panamá el 16 de noviembre de 2020. Su carrera se frenó por una rotura del ligamento cruzado anterior derecho sufrida con el PSV Eindhoven en diciembre de 2020.

Araujo jugó con Estados Unidos en un amistoso de diciembre de 2020 contra El Salvador.

Ledezma se incorporó a Chivas el verano pasado procedente del PSV y Gutiérrez este año desde el Chicago Fire.

“Después de la temporada de la MLS estaba buscando otra oportunidad y apareció Chivas”, manifestó Gutiérrez a The Associated Press. “Fue un sueño hecho realidad. No había que pensarlo; tenía que pasar y me alegra que haya pasado ahora”.

Jugar bajo los reflectores de Chivas ayudó a ambos a llegar rápido a la selección mexicana, pero a los dos ya los había contactado Andrés Lillini, un argentino que está a cargo de las selecciones juveniles de México.

Lo mismo ocurrió con Vargas, mientras que Araujo ya había sido convocado en 2021 cuando el argentino Gerardo Martino era el entrenador del Tri.

“El scouting es la base de cualquier proceso de desarrollo, por eso vine a la selección nacional”, dijo Lillini, quien trabajó como buscador de talento para el CSKA Moscú. “Cada jugador mexicano elegible con las habilidades necesaria debería estar aquí y por eso decidimos empezar con los Estados Unidos”.

Como parte del plan de Lillini y de la Federación Mexicana, la presencia de jugadores mexicoestadounidenses podría aumentar en el futuro. En la última convocatoria de la selección Sub16, fueron elegidos seis jugadores nacidos en Estados Unidos.

Y aunque Lillini se enfocó inicialmente en el vecino del norte, también ha ampliado el reclutamiento a hijos de padres mexicanos que viven en Europa. Dijo que ya ha contactado a 30 jugadores en el extranjero.

“Todas las federaciones en el mundo lo hacen, teníamos que hacerlo nosotros también”, sostuvo Lillini.

Algunos aficionados y analistas creen que la selección mexicana debería estar integrada solo por jugadores nacidos en México.

Cuando Ponce y Brizuela jugaron el Mundial, no hubo controversia porque ambos eran suplentes, y la nacionalidad de Brizuela recién se supo después del torneo.

En otros deportes, como el béisbol, es común que haya jugadores de ascendencia mexicana en selecciones nacionales. En el último Clásico Mundial de béisbol, 10 de los 30 jugadores del equipo mexicano nacieron en Estados Unidos.