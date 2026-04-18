Salcedo gana segundo al hilo en casa

La tropa celeste de Salcedo fc venció dos goles por cero al club Atlético Pantoja en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal en el partido de inicio de la jornada catorce de liguilla.

Para los salcedenses representó la segunda victoria seguida en su feudo y suman seis partidos sin conocer la derrota.

El primer gol de los locales fue convertido por el máximo artillero del torneo, Daniel Jamesley al cuarenta y dos. Ahora el atacante celeste suma veintitrés dianas.

En la segunda mitad los guerreros de Pantoja intentaron igualar las acciones, pero el colombiano Brayan Bermúdez aumentó el marcador para Salcedo fc al cincuenta y uno para el dos por cero.

El club Atlético Pantoja ha perdido dos de los últimos tres encuentros en liguilla, pero a pesar de esto tienen un cupo asegurado en la ronda semifinal de la LDF.

Salcedo llegó a veintitrés puntos, en tanto que Pantoja se mantiene con diecinueve unidades.