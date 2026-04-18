La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penales para ganar el sábado el título de la Copa del Rey, dándole al entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo su primer título desde que se mudó a España esta temporada .

Después de que el partido terminó 2-2 tras la prórroga, el portero de la Real, Unai Marrero, atajó los disparos de Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez. Pablo Marín convirtió el último lanzamiento para asegurar la definición 4-3.

“Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, yo, el equipo y la afición confiaban mucho en mí”, expresó Marrero, de 24 años, antes de que recibieran el trofeo y las medallas del rey de España Felipe VI. “No soy consciente de lo que significa esto, pero no se puede explicar”.

La Real necesitó 14 segundos y que solo tres jugadores tocaran el balón directamente tras el saque inicial para ponerse en ventaja gracias a Ander Barrenetxea.

Ademola Lookman igualó para el equipo de Diego Simeone con un gol a los 19 minutos, pero un penal cometido por el portero Juan Musso permitió que Mikel Oyarzabal devolviera la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Álvarez colocó un disparo en el ángulo derecho para poner el 2-2 al 83.

El entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo asumió el mando de la Real Sociedad en diciembre cuando estaba dos puntos por encima de la zona de descenso en la liga española. Cuatro meses después, el club del País Vasco ha ganado la copa y está en la mitad superior de la tabla.

El Atlético ahora centrará su atención en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal, que se disputará más adelante este mes.

“Hemos empezado perdiendo en segundos. Ha venido el penalti justo antes del descanso y el equipo lo ha seguido intentando hasta el golazo de Julián”, dijo el veterano mediocampista del Atlético Koke Resurrección. “Así es la vida, así es el fútbol. Hay que seguir”.